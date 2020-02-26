Общество
Коммерсантъ«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России
Средняя стоимость продуктов для приготовления стопки из 30 блинов составляет примерно 101 руб. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Едадил», которое приводит «Яндекс». Дороже всего такая стопка блинов в Санкт-Петербурге и Красноярске, где самые высокие цены на молоко.
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Авто
Стали известны цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8
Общество
Россияне смогут докупить стаж для страховой пенсии
Как сообщает газета «Коммерсант», в рамках действия новой системы граждане получат возможность докупать трудовой стаж и пенсионные баллы в случае, если их не достаточно для получения страховой пенсии.
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл снова завела молодого любовника
Любопытно, что Наоми Кэмпбелл практически всегда заводит романы с более молодыми людьми.
Экономика
Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Общество
Боб Айгер покинул пост генерального директора Disney
Новым генеральным директором компании Disney стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера. Об этом говорится в сообщении компании.
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Происшествия
Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе
Подросток напал с ножом на учительницу на уроке математики в школе Ульяновска, пострадавшая госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УМВД по региону.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Происшествия
ФСБ проводит обыски в мэрии челябинского города
В управлении ЖКХ мэрии Миасса, четвертого по величине городе Челябинской области, 26 февраля сотрудники местного ФСБ и следственного отдела провели обыски.
Авто
Средняя цена кроссовера с пробегом в России составляет 947 тыс. рублей
Средневзвешенная цена кроссоверов с пробегом в 2020 году в России составляет 947 тыс. рублей.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Кино
Режиссер Кэри Фукунага показал видео со съемок нового фильма о Бонде
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Происшествия
В Башкирии молодая мать напала на водителя такси
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Общество
Гульнара Каримова предложила $686 млн в обмен на свободу
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в письме к нынешнему лидеру республики Шавкату Мирзиёеву заявила о готовности передать государству оставшиеся у неё $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Биатлон
Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить
Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение российского биатлониста Матвея Елисеева.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в Лиге чемпионов УЕФА
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между итальянским "Наполи" и испанской "Барселоной" завершился вничью.
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Происшествия
В Москве убили женщину в съемной квартире
Общество
В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Энергетика
Россия выплатит Белоруссии компенсацию за грязную нефть
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть, передает ТАСС.
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.
Армия и оружие
Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе
Общество
Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов
В суд на Федеральное бюро расследований США подал председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, сообщает РИА Новости.
Политика
Глава Укрэнерго Ковальчук покинул свой пост
Исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» (оператора Объединенной украинской энергосистемы) Всеволод Ковальчук ушел в отставку.