Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России

Средняя стоимость продуктов для приготовления стопки из 30 блинов составляет примерно 101 руб. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Едадил», которое приводит «Яндекс». Дороже всего такая стопка блинов в Санкт-Петербурге и Красноярске, где самые высокие цены на молоко.
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Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины

РИА Новости01:06

Стало известно, где в России самые дорогие блины

Газета.Ru01:23

В Петербурге блины на Масленицу будут одними из самых дорогих в России

REGNUM01:16

«Яндекс» подсчитал стоимость приготовления блинов в России

РБК02:28

Исследование: Средняя стоимость продуктов для приготовления 30 блинов в России составляет 101 руб

Агентство Москва01:00

Аналитики подсчитали стоимость приготовления блинов в России

Известия01:00

«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России

Коммерсантъ01:00
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Политика

В Кремле ответили на обвинения в дискриминации граждан Китая

Ранее посольство КНР в России попросило московскую мэрию прекратить проверки китайских граждан в общественном транспорте столицы в связи с угрозой распространения коронавируса.
URA.Ru 05:09
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Мой Брянск 05:56
Политика

Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц

Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 05:10
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Армия и оружие

Американские СМИ обратили внимание на внешний вид новых подлодок ВМФ РФ

Источником отмечается, что в ВМФ РФ уже начали поступать подводные лодки с крылатыми ракетами серии «Ясень», а также ракетные подводные крейсера стратегического назначения серии «Борей».
NewInform 03:36
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Шоу-бизнес

Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены

Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
RuNews24.ru 04:48
Политика

Путин призвал МВД жестко реагировать на преступления в сфере экологии

Президент РФ Владимир Путин призвал МВД РФ жестко реагировать на нарушения в сфере природопользования и экологии.
РИА Новости 05:33
Армия и оружие

В «зоне ООС» боевик ВСУ подорвался на мине – НМ ДНР

Участник карательной операции против населения Донбасса из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подорвался на мине и получил множественные осколочные ранения, сообщил 24 февраля представитель Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики во время доклада.
REGNUM 24 февраля в 07:59
Политика

Кремль назвал слова Суркова о президентских сроках частным мнением

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает корреспондент РБК.
РБК 04:33
Происшествия

Представитель Голунова поддержал в суде домашний арест для Коновалова

Представитель журналиста Ивана Голунова поддержал ходатайство СК о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего сотрудника полиции Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту.
RT на русском 05:36
Футбол

Зинченко попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Реалом»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко включен в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Бомбардир.ру вчера в 10:54
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском 24 февраля в 22:35
Общество

Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике

Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян.
РИА Новости 04:16
Технологии

Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad

В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
Экономика сегодня 00:50
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ 03:20
Транспорт

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
REGNUM вчера в 04:46
Технологии

Популярный порносайт представил самый простой способ смотреть порно

Вице-президент YouPorn Чарли Хьюс (Charlie Hughes) выразил надежду на то, что SWYP сможет стать самым простым и визуально заманчивым способом смотреть порно.
Lenta.ru 05:58
Армия и оружие

ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает в среду Минобороны.
РИА Новости 05:50
Авто

Бренд DS рассекретил свой электрический концепт Aero Sport Lounge

Силовой агрегат Aero Sport Lounge разработан на базе технологий, применяющихся на болиде DS Techeetah, который выступает в гонках Formula E. В арсенале концепта будет находиться 680-сильный электродвигатель и батарея ёмкостью 110 киловатт-часов.
Тарантас Ньюс 04:33
Общество

В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:18
Гаджеты

ЕС предполагает сделать съемными аккумуляторы в смартфонах

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Het Financieele Dagblad, недолговечность аккумуляторов смартфонов приводит к необходимости частой замены батарей.
ToDay News Ufa 02:46
Авто

Представлен обновленный Hyundai i30

Семейство Hyundai i30 пополнилось свежей версией N Line, доступной для хэтчбека и фастбека, а также моторными гибридами.
ToDay News Ufa 03:40
Происшествия

Во Франции выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на территории Франции за ночь, один из заболевших скончался, заявил в среду глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
РИА Новости 04:48
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Политика

Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Мой Брянск 02:21
Авто

Porsche заплатит за звуки в электромобилях

Для Porsche технологии DSP Concepts позволяют создать особое звучание для электрокара Taycan.
SpeedMe 01:41
Хоккей

Стали известны пары первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке

Названы пары участников первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции.
ToDay News Ufa 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
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