Авто

ИзвестияИзвестия«Яндекс» представил беспилотные автомобили нового поколения

Компании «Яндекс» и Hyundai Mobis представили новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе седана Hyundai Sonata. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 2 июня. Отмечается, что тестирование первых пяти таких автомобилей на московских дорогах началось еще в марте.
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Новый беспилотник Яндекса научился лучше видеть

Журнал Авто.ру05:31

«Яндекс» показал беспилотники нового поколения

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«Яндекс» представил четвертое поколение беспилотных автомобилей

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«Яндекс» показал новую генерацию беспилотных автомобилей

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«Яндекс» выведет на дороги в РФ и США 100 новых беспилотных автомобилей в 2020 году

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«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

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Новое поколение беспилотников «Яндекса» на базе Hyundai Sonata начали тестировать в Москве (интервью)

Агентство Москва05:30
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
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Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках

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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

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Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
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Авто

В России введут новые штрафы для автовладельцев

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Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
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Политика

Глава МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Предыдущая встреча "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание "Газеты.Ru") на уровне глав МИД прошла 30 апреля текущего года в формате видеоконференции.
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Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
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В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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На кадрах хорошо видно, как посетитель в строгом костюме с принтом в виде фирменного логотипа РЖД и в женской обуви с высоким голенищем и каблуками заходит в магазин.
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Гренелл покинул пост посла США в Германии

Ричард Гренелл покинул пост посла США в ФРГ, на данный момент место главы дипмиссии «вакантно».
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В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
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При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
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Экономика

СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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Здравницы Краснодарского края 1 июня приняли более 1 тыс. отдыхающих

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Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

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