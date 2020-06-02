Авто
Ведомости«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata. Он создан совместно с «дочкой» южнокорейского концерна Hyundai Motors – компанией Hyundai Mobis.
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Происшествия
В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках
Эхо Москвы в Челябинске 06:59
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Общество
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Общество
В РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые работают над новым типом вакцины против коронавируса.
РБК 08:13
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Происшествия
Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой
На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.
Вести.Ru 07:53
Политика
МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей «Большой семерке»
Идея Дональда Трампа расширить состав участников заседаний G7 верна, но не обеспечивает по-настоящему универсального формата, заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 06:22
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка
В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
UfaTime.ru вчера в 14:59
Политика
В ЕС поддержали право американцев на мирные протесты
Поддержку мирным протестам в США и осуждение насилия и расизма выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна 07:12
Происшествия
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры.
РИА Новости 04:08
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:52
Кино
The Outer Worlds удостоилась премии «Небьюла» за лучший сценарий
The Outer Worlds была удостоена весьма престижной премии «Небьюла» за лучший сценарий.
Городской портал Новый Нижний 31 мая в 18:00
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Бондарчук сама подтолкнула мужа к роману с Паулиной Андреевой
Главный редактор журнала "Hello!" и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала о том, что не считает его новую возлюбленную разлучницей.
Народные новости вчера в 11:53
Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК вчера в 09:52
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Здоровье
Минздрав РТ обеспокоен увеличением отказов больных от госпитализации
Врач отметила, что на сегодняшний день в республике для пациентов с инфарктами, нестабильной стенокардией, пациентов с нарушением мозгового кровотока сохранено общее количество коек, которое было и до COVID-19.
Inkazan 04:55
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Общество
Пандемия обострила многие вопросы трудового права, заявил Медведев
Пандемия коронавируса обострила многие вопросы в сфере трудового права в РФ, заявил во вторник лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:25
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
Культура
Филипп Киркоров спел «песню простаты»
Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58