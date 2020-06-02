«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata. Он создан совместно с «дочкой» южнокорейского концерна Hyundai Motors – компанией Hyundai Mobis.

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Политика В ЕС поддержали право американцев на мирные протесты Поддержку мирным протестам в США и осуждение насилия и расизма выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 июня на пресс-конференции. 6

Происшествия В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры. 85

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Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 502

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