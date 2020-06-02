Авто

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
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Новый беспилотник Яндекса научился лучше видеть

Журнал Авто.ру05:31

«Яндекс» представил четвертое поколение беспилотных автомобилей

РБК06:18

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

Автоновости дня05:57

«Яндекс» показал беспилотники нового поколения

Motor06:24

«Яндекс» выведет на дороги в РФ и США 100 новых беспилотных автомобилей в 2020 году

ТАСС05:04

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

Коммерсантъ05:00

Новое поколение беспилотников «Яндекса» на базе Hyundai Sonata начали тестировать в Москве (интервью)

Агентство Москва05:30
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Известия 06:46
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Общество

Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
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Общество

Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя

Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Общество

Главный храм Минобороны откроют 22 июня

Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня.
Дождь 05:31
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Общество

Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы

ТАСС вчера в 10:05
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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 31 мая в 18:39
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Наука

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RT на русском вчера в 23:58
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета вчера в 08:24
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
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Армия и оружие

США не спешат назвать причины катастрофы F-35 во Флориде

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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
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Игры

LEGO-убийца – ролик Assassin’s Creed Revelations воссоздали в стиле известного конструктора

На YouTube-канале Productionetilego появилась своеобразная версия постановочного трейлера приключенческого боевика Assassin’s Creed Revelations, воссозданная в стилистике конструктора LEGO.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают расти

Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии.
Экономика сегодня 04:38
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Политика

Песков: «остатки» пандемии не скажутся на голосовании по Конституции

В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
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Армия и оружие

Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
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Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
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Футбол

Фанаты смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках

Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках.
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Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
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Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
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Нацплан обозначил срок полного снятия ограничений для экономики России

Без ограничений экономика заработает лишь на третьей ступени — июль-декабрь 2021 года.
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Космос

Роскосмос и NASA обсуждают возможность полетов к МКС

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Сенатор: Американская исключительность и суперменство закончились

Против призыва Трампа подавить беспорядки силами военных выступили также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и губернатор штата Орегон Кейт Браун.
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На Солнце зафиксирована мощная вспышка

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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет

Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
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