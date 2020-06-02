Авто
Коммерсантъ«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
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Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Известия 06:46
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Общество
Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня.
Дождь 05:31
Общество
Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы
ТАСС вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Наука
В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом
RT на русском вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Игры
LEGO-убийца – ролик Assassin’s Creed Revelations воссоздали в стиле известного конструктора
На YouTube-канале Productionetilego появилась своеобразная версия постановочного трейлера приключенческого боевика Assassin’s Creed Revelations, воссозданная в стилистике конструктора LEGO.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают расти
Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии.
Экономика сегодня 04:38
Политика
Песков: «остатки» пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
Политика
Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
RT на русском 06:31
Футбол
Фанаты смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках
Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках.
Sports.ru 06:40
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Экономика
Нацплан обозначил срок полного снятия ограничений для экономики России
Без ограничений экономика заработает лишь на третьей ступени — июль-декабрь 2021 года.
ФАН 06:35
Космос
Роскосмос и NASA обсуждают возможность полетов к МКС
Политика Сегодня 03:14
Политика
Сенатор: Американская исключительность и суперменство закончились
Против призыва Трампа подавить беспорядки силами военных выступили также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и губернатор штата Орегон Кейт Браун.
Взгляд.ру 04:38
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа вчера в 14:09
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Игры
Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет
Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
Городской портал Новый Нижний 05:00