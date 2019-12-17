Технологии
Lenta.ru«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении компании. Всего в поисковике содержится более полутора тысяч улучшений.
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Происшествия
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
Авто
Porsche Macan GTS стал немного мощнее
Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.
Шоу-бизнес
Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
Наука
Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Происшествия
Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией
Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Политика
Польша – Россия: размышления об «официально объявленной русофобии»
Автор начинает с сожаления об «официально объявленной русофобии» в Польше.
Биатлон
Самуэльссон описал Россию тремя словами
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон описал Россию тремя словами. Об этом он заявил в интервью «Мaтч ТВ».
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Хоккей
Похитивший детей Зайцев решил сменить гражданство
Российский хоккеист Никита Зайцев, которого бывшая жена обвинила в похищении совместных детей, находится на пороге получения канадского гражданства, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Политика
На Украине планируют разрешить двойное гражданство, но не всем
С нового года на Украине разрешат двойное гражданство. Сейчас обладать несколькими паспортами запрещено по закону.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова чуть не погибла во время выступления
Анастасия Волочкова рассказала, что во время недавнего выступления ее здоровью угрожала серьезная опасность.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Футбол
«Звуки футбола». Объединенный чемпионат России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. УЕФА уже в курсе
Если УЕФА разрешит объединиться Бельгии и Голландии — это будет первой ступенью для объединения каких-то региональных лиг в будущем.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» отмечает 30-летие
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Происшествия
Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость
Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Экономика
В России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Общество
Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX
Boeing оштрафовали на $3,9 млн за установку бракованных деталей на самолеты 737 Авиакомпании стали приостанавливать эксплуатацию 737 MAX после двух катастроф с участием этих самолетов — в Индонезии в октябре 2018 года, когда погибли 189 человек, и в Эфиопии в марте 2019 года (погибли 157 человек).
Фигурное катание
Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг Загитовой
Общество
Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата
Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.
Экономика
Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).