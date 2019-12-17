Технологии

Lenta.ruLenta.ru«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении компании. Всего в поисковике содержится более полутора тысяч улучшений.
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«Яндекс» объявил о запуске новой версии поискового сервиса

Rambler News Service03:57

Яндекс запустил новую версию поиска — «Вега»

Комсомольская правда04:30

В «Яндексе» представили масштабное обновление поисковой системы

Известия08:20

«Яндекс» представил крупное обновление поисковика и сервис ответов на вопросы

ТАСС06:53

«Яндекс» обновил поиск

Коммерсантъ08:15

«Яндекс» представил изменения в своем поиске и сервис «Яндекс.Q»

РБК05:40

«Яндекс» крупно обновил поиск: Теперь он мгновенный, точный и ему помогают люди

CNews09:40
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Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Происшествия

Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже

Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
RT на русском 08:20
Авто

Porsche Macan GTS стал немного мощнее

Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.
CARakoom.com 05:29
Шоу-бизнес

Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру

Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
News.ru вчера в 09:45
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Интерфакс 03:10
Происшествия

Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью

RT на русском 06:58
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
РБК 10:09
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Политика

Польша – Россия: размышления об «официально объявленной русофобии»

Автор начинает с сожаления об «официально объявленной русофобии» в Польше.
REGNUM 07:29
Биатлон

Самуэльссон описал Россию тремя словами

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон описал Россию тремя словами. Об этом он заявил в интервью «Мaтч ТВ».
ProstoProSport 10:05
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Хоккей

Похитивший детей Зайцев решил сменить гражданство

Российский хоккеист Никита Зайцев, которого бывшая жена обвинила в похищении совместных детей, находится на пороге получения канадского гражданства, сообщает Telegram-канал Mash.
Рамблер 06:31
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Политика

На Украине планируют разрешить двойное гражданство, но не всем

С нового года на Украине разрешат двойное гражданство. Сейчас обладать несколькими паспортами запрещено по закону.
Пятый канал вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова чуть не погибла во время выступления

Анастасия Волочкова рассказала, что во время недавнего выступления ее здоровью угрожала серьезная опасность.
АБН 07:21
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Актуальные Новости 06:57
Футбол

«Звуки футбола». Объединенный чемпионат России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. УЕФА уже в курсе

Если УЕФА разрешит объединиться Бельгии и Голландии — это будет первой ступенью для объединения каких-то региональных лиг в будущем.
Матч ТВ 10:06
Культура

Мультсериал «Симпсоны» отмечает 30-летие

Говорит Москва 07:50
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость

Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Газета.Ru 03:35
Происшествия

В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом

Российская газета 06:52
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Экономика

В России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Lenta.ru 07:03
Общество

Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX

Boeing оштрафовали на $3,9 млн за установку бракованных деталей на самолеты 737 Авиакомпании стали приостанавливать эксплуатацию 737 MAX после двух катастроф с участием этих самолетов — в Индонезии в октябре 2018 года, когда погибли 189 человек, и в Эфиопии в марте 2019 года (погибли 157 человек).
Forbes 01:08
Фигурное катание

Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг Загитовой

Pravda.Ru 09:58
Общество

Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата

Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.
Взгляд.ру 09:51
Экономика

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
РБК вчера в 02:31
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