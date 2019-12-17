«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении компании. Всего в поисковике содержится более полутора тысяч улучшений.

Общество Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.

Здоровье Врач назвал недооцененные факторы развития рака Сотрудник университетской больницы в Гиссене уролог Герсон Людеке перечислил недооцененные факторы риска рака мочевого пузыря.

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Политика Украина отменит особый статус Севастополя Украинские власти отменят особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции республики.

Политика Песков рассказал о встрече Путина и Эрдогана Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что у лидеров РФ и Турции пока нет конкретных планов по поводу встречи.

Происшествия Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.

Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Спорт WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Общество Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Политика В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Происшествия Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.

Политика Донбасс взял курс на интеграцию с Россией Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пушилин.