Технологии

Lenta.ruLenta.ru«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении компании. Всего в поисковике содержится более полутора тысяч улучшений.
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«Яндекс» представил крупное обновление поисковика и сервис ответов на вопросы

ТАСС06:53

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление

CNews04:25

Яндекс запустил новую версию поиска — «Вега»

Комсомольская правда04:30

«Яндекс» представил изменения в своем поиске и сервис «Яндекс.Q»

РБК05:40

«Яндекс» объявил о запуске новой версии поискового сервиса

Rambler News Service03:57

«Яндекс» обновил поиск

Коммерсантъ08:15

В «Яндексе» представили масштабное обновление поисковой системы

Известия08:20
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Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Здоровье

Врач назвал недооцененные факторы развития рака

Сотрудник университетской больницы в Гиссене уролог Герсон Людеке перечислил недооцененные факторы риска рака мочевого пузыря.
Smolnarod.ru вчера в 14:22
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Общество

В МГУ в три раза повысили студентам декабрьскую стипендию

"Ректор установил на декабрь 2019 года увеличенный размер стипендий в МГУ с целью поощрить успешно обучающихся студентов", - сообщили в пресс-службе МГУ.
ТАСС вчера в 14:35
Происшествия

Прихожане: Хозяин коттеджа с оружием посещал храм в образе Николая II

Прихожане Собора Покрова пресвятой Богородицы в Гатчине рассказали о семье Андрея Бовта, в доме которого был обнаружен склад оружия, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 07:30
Музыка

Дробыш нецензурно ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Газета.Ru 07:38
Происшествия

Депутата заксобрания Ленобласти заподозрили в мошенничестве

РИА Новости 07:24
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 07:48
Экономика

Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
REGNUM 08:03
Происшествия

В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
РИА Новости 07:04
Политика

Украина отменит особый статус Севастополя

Украинские власти отменят особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции республики.
Lenta.ru 08:26
Политика

Песков рассказал о встрече Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что у лидеров РФ и Турции пока нет конкретных планов по поводу встречи.
УтроNews 05:52
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Кино

Две российские картины включили в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Мой Брянск вчера в 22:39
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Спорт

WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб

По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Вести Подмосковья 04:19
Авто

Возобновляются продажи Opel в России

Росбалт вчера в 05:20
Происшествия

Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Известия 07:58
Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Общество

Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках

РИА Новости 07:22
Армия и оружие

Модернизированную версию мощнейшей САУ в мире испытали в РФ

Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.
ТК Звезда 06:00
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
РИА Новости вчера в 02:28
Происшествия

Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье

Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.
Газета.Ru 08:48
Политика

Донбасс взял курс на интеграцию с Россией

Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пушилин.
Lenta.ru 08:14
Наука

Употребление перцев чили снижает риск инфаркта на 40%

Как сообщает ToDay News Ufa, для снижения риска инфаркта на 40% достаточно употреблять 4 раза в неделю перец чили.
ToDay News Ufa 08:26
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Вести.Ru 07:54
Технологии

NASA завершает работы по сборке «тихого» сверхзвукового самолета

В США, на заводе Skunk Works, принадлежащем компании Lockheed Martin в городе Палмдейл, штат Калифорния, специалисты завершают работы по доводке летательного аппарата, получившего название X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST).
Актуальные Новости 08:02
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