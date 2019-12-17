Технологии
Lenta.ru«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении компании. Всего в поисковике содержится более полутора тысяч улучшений.
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Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Здоровье
Врач назвал недооцененные факторы развития рака
Сотрудник университетской больницы в Гиссене уролог Герсон Людеке перечислил недооцененные факторы риска рака мочевого пузыря.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Общество
В МГУ в три раза повысили студентам декабрьскую стипендию
"Ректор установил на декабрь 2019 года увеличенный размер стипендий в МГУ с целью поощрить успешно обучающихся студентов", - сообщили в пресс-службе МГУ.
Происшествия
Прихожане: Хозяин коттеджа с оружием посещал храм в образе Николая II
Прихожане Собора Покрова пресвятой Богородицы в Гатчине рассказали о семье Андрея Бовта, в доме которого был обнаружен склад оружия, сообщает РИА Новости.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Происшествия
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
Политика
Украина отменит особый статус Севастополя
Украинские власти отменят особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции республики.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что у лидеров РФ и Турции пока нет конкретных планов по поводу встречи.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Кино
Две российские картины включили в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб
По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Авто
Возобновляются продажи Opel в России
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Армия и оружие
Модернизированную версию мощнейшей САУ в мире испытали в РФ
Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Происшествия
Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье
Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.
Политика
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пушилин.
Наука
Употребление перцев чили снижает риск инфаркта на 40%
Как сообщает ToDay News Ufa, для снижения риска инфаркта на 40% достаточно употреблять 4 раза в неделю перец чили.
Происшествия
Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть
На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Технологии
NASA завершает работы по сборке «тихого» сверхзвукового самолета
В США, на заводе Skunk Works, принадлежащем компании Lockheed Martin в городе Палмдейл, штат Калифорния, специалисты завершают работы по доводке летательного аппарата, получившего название X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST).