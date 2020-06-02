Авто
Ведомости«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata. Он создан совместно с «дочкой» южнокорейского концерна Hyundai Motors – компанией Hyundai Mobis.
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Футбол
РПЛ представила календарь оставшихся игр чемпионата
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата, по которому будут проходить встречи оставшейся части сезона после вызванной пандемией коронавируса паузы.
РБК 09:37
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
Политика
Путин уволил четырех генералов из СКР и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении четырех генералов.
Московский Комсомолец 04:00
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
Происшествия
СКР и Росгвардия проверят гибель екатеринбуржца при задержании
В СКР и Росгвардии проверяют обстоятельства задержания жителя Екатеринбурга, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.
Интерфакс 08:59
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами
Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Наука
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Группа ученых обнаружила, что воздух пограничного слоя атмосферы, питающий нижние облака над Южным океаном, является нетронутым – свободным от частиц аэрозолей, производимых антропогенной деятельностью.
Популярная механика 03:34
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Общество
В правительстве назвали дату открытия кинотеатров
Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 09:49
Происшествия
Пассажир из Калининграда напал на полицейского в Москве
Пассажиру рейса Калининград – Москва предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия к представителю власти*.
Русский Запад 09:15
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Здоровье
В Тульской области коронавирусом заразились 676 медработников
В Тульской области коронавирусом заразились 676 медработников Из них 296 врачей – при исполнении обязанностей.
MySLO.ru 08:23
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Футбол
Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с Артемом Дзюбой
Конфликт между экс-заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым и форвардом клуба Артемом Дзюбой зародился еще в 2018 году.
Петербургский дневник вчера в 13:01
Армия и оружие
Турецкий TF-X может стать конкурентом Су-57 на международном рынке
Конкурентом российского истребителя пятого поколения Су-57 на международном рынке оружия может стать турецкий TF-X, считает глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Ruposters.ru 08:58
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами.
Lenta.ru 10:00
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Биатлон
Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе
«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов России, вызванные действиями его президента Владимира Драчёва», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:09