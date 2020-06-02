Авто

ВедомостиВедомости«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata. Он создан совместно с «дочкой» южнокорейского концерна Hyundai Motors – компанией Hyundai Mobis.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

«Яндекс» показал новую генерацию беспилотных автомобилей

CarsWeek.ru07:43

«Яндекс» показал беспилотники нового поколения

Motor06:24

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

Коммерсантъ05:00

Новый беспилотник Яндекса научился лучше видеть

Журнал Авто.ру05:31

«Яндекс» выведет на дороги в РФ и США 100 новых беспилотных автомобилей в 2020 году

ТАСС05:04

«Яндекс» представил четвертое поколение беспилотных автомобилей

РБК06:18

Новое поколение беспилотников «Яндекса» на базе Hyundai Sonata начали тестировать в Москве (интервью)

Агентство Москва05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Футбол

РПЛ представила календарь оставшихся игр чемпионата

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата, по которому будут проходить встречи оставшейся части сезона после вызванной пандемией коронавируса паузы.
РБК 09:37
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
199
Гаджеты

В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung

Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
69
Политика

Путин уволил четырех генералов из СКР и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении четырех генералов.
Московский Комсомолец 04:00
231
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам

Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
89
Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

ТАСС 03:39
278
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
16
Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
89
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
3
Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
1,9K
Происшествия

СКР и Росгвардия проверят гибель екатеринбуржца при задержании

В СКР и Росгвардии проверяют обстоятельства задержания жителя Екатеринбурга, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.
Интерфакс 08:59
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
4
Шоу-бизнес

Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
1
Наука

Названо место с самым чистым воздухом на Земле

Группа ученых обнаружила, что воздух пограничного слоя атмосферы, питающий нижние облака над Южным океаном, является нетронутым – свободным от частиц аэрозолей, производимых антропогенной деятельностью.
Популярная механика 03:34
Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
36
Общество

В правительстве назвали дату открытия кинотеатров

Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 09:49
108
Происшествия

Пассажир из Калининграда напал на полицейского в Москве

Пассажиру рейса Калининград – Москва предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия к представителю власти*.
Русский Запад 09:15
3
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
168
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
12
Политика

Правительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
750
Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
32
Здоровье

В Тульской области коронавирусом заразились 676 медработников

В Тульской области коронавирусом заразились 676 медработников Из них 296 врачей – при исполнении обязанностей.
MySLO.ru 08:23
5
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 31 мая в 18:39
150
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
150
Футбол

Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с Артемом Дзюбой

Конфликт между экс-заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым и форвардом клуба Артемом Дзюбой зародился еще в 2018 году.
Петербургский дневник вчера в 13:01
Армия и оружие

Турецкий TF-X может стать конкурентом Су-57 на международном рынке

Конкурентом российского истребителя пятого поколения Су-57 на международном рынке оружия может стать турецкий TF-X, считает глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Ruposters.ru 08:58
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
30
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами.
Lenta.ru 10:00
19
Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
21
Биатлон

Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе

«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов России, вызванные действиями его президента Владимира Драчёва», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное