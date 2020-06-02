Компания «Яндекс» представила новое поколение своих беспилотных автомобилей, которое создали совместно с компанией Hyundai Mobis. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», которое поступило в РБК. Речь идет о модели Hyundai Sonata.

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Общество Большинство вузов не повысит стоимость обучения в следующем году Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что большая часть вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в следующем учебном году.

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Спорт Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.

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