Авто

РБКРБК«Яндекс» представил четвертое поколение беспилотных автомобилей

Компания «Яндекс» представила новое поколение своих беспилотных автомобилей, которое создали совместно с компанией Hyundai Mobis. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», которое поступило в РБК. Речь идет о модели Hyundai Sonata.
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«Яндекс» показал новую генерацию беспилотных автомобилей

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Происшествия

Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены

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МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
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Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
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Армия и оружие

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Во время испытательного применения 27 мая «Пересвет» легко и, практически, мгновенно уничтожил израильский БПЛА в юго-западной части Сирии.
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В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

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Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы медучреждений

Роспотребнадзор разработал рекомендации по восстановлению плановой деятельности медицинских учреждений.
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