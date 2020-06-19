«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы. Здание будет построено на месте гостиницы «Корстон» (бывший «Орленок») в Гагаринском районе, говорится в сообщении компании. Как пояснили в «Яндексе», первые два этажа здания отдадут под кафе, аптеки, салоны красоты.

Политика В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 601

Политика Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». 405

Общество В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС. 206

Здоровье Названо число петербуржцев, у которых есть антитела к COVID-19 Не менее 200 тысяч жителей Петербург могли уже переболеть коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Здоровье Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.

Транспорт Школьникам дали новые скидки на железнодорожные билеты Правительство РФ утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет. 5

Здоровье 19 июня. Главное за сутки Коронавирус в России За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев заражения COVID-19 (общее число заразившихся составляет 561 091 человек). 9

Общество В России предложили обязать работодателей стимулировать сотрудников Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал идею обязать работодателей морально и материально стимулировать сотрудников. 6

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 2,2K

Общество В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу Администрация Псковской области в рамках смягчения ограничений из-за коронавируса готова разрешить работу баз отдыха, летних кафе и магазинов в торговых центрах, где по-прежнему будут закрыты кинотеатры, фудкорты и детские игровые зоны, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Общество В России ожидается аномальное похолодание Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни. 829

Политика Зеленский потребовал полноправного членства Украины в ЕС Президент Украины Владимир Зеленский считает, что программа «Восточное партнерство» полезна для страны, если приближает ее к членству в Евросоюзе. 2

Общество ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера. 8

Общество «Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе 5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 17