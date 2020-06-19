Общество
РБК«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы. Здание будет построено на месте гостиницы «Корстон» (бывший «Орленок») в Гагаринском районе, говорится в сообщении компании. Как пояснили в «Яндексе», первые два этажа здания отдадут под кафе, аптеки, салоны красоты.
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Технологии
Павел Дуров призвал бойкотировать App Store и Google Play
Основатель Telegram предложил в качестве решения проблемы устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений.
Говорит Москва вчера в 02:38
Политика
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:47
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие
Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем
RT на русском 03:19
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Общество
В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе
В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
Коммерсантъ 02:42
Здоровье
Названо число петербуржцев, у которых есть антитела к COVID-19
Не менее 200 тысяч жителей Петербург могли уже переболеть коронавирусной инфекцией (COVID-19).
РБК Санкт-Петербург 05:56
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.
ТАСС вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Здоровье
Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области
Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Вечерний Орел 05:56
Транспорт
Школьникам дали новые скидки на железнодорожные билеты
Правительство РФ утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет.
Российская газета 02:43
Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Evo-rus.com вчера в 05:44
Политика
Путин заявил о негативном отношении к словам Зеленского об СССР
Заявление президента Украины Владимира Зеленского, поставившего СССР в один ряд с фашистской Германией, негативно скажется на российско-украинских отношениях.
РБК вчера в 18:48
Здоровье
19 июня. Главное за сутки
Коронавирус в России За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев заражения COVID-19 (общее число заразившихся составляет 561 091 человек).
Православие и Мир 02:33
Общество
В России предложили обязать работодателей стимулировать сотрудников
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал идею обязать работодателей морально и материально стимулировать сотрудников.
RT на русском 04:10
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 116 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июня выявлено 116 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Общество
В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Администрация Псковской области в рамках смягчения ограничений из-за коронавируса готова разрешить работу баз отдыха, летних кафе и магазинов в торговых центрах, где по-прежнему будут закрыты кинотеатры, фудкорты и детские игровые зоны, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 06:10
Общество
Режим самоизоляции отменен в Калужской области
В Калужской области отменяется режим самоизоляции.
Московский Комсомолец Калуга 03:17
Общество
В России ожидается аномальное похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51
Политика
Зеленский потребовал полноправного членства Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что программа «Восточное партнерство» полезна для страны, если приближает ее к членству в Евросоюзе.
Lenta.ru вчера в 13:02
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Политика
Премьер-министр Японии отказался ехать на парад Победы в Москву
Глава правительства Японии Синдзо Абэ отказался посетить парад Победы в Москве 24 июня.
Московский Комсомолец 02:44
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 17 июня в 05:58
Футбол
Карпин: «Без понятия, кто сыграет с „Сочи“, мы в „тюрьме“ сидим»
Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим.
Евро-футбол.ру 05:06
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.
РИА Новости вчера в 21:45