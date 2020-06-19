Общество
Интерфакс«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Наука
Генетик рассказал, влияет ли группа крови на тяжесть течения COVID-19
«Ридус» пообщался со специалистом в области генетики - сотрудником Института общей генетики РАН доктором биологических наук Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом - и выяснил, могут ли группа крови или особенности в генетике повлиять на тяжесть течения COVID-19.
Ридус 04:31
Здоровье
Заведующий больницы Святого Георгия умер от коронавируса
В Петербурге не стало заведующего вторым терапевтическим отделением больницы Святого Георгия Игоря Менакера.
Neva.Today 08:54
Политика
Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году
Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2-5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия.
РБК 09:13
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико
«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
Армия и оружие
Псковские десантники получат несколько десятков новых боевых машин
Сообщается, что Псковское гвардейское соединение Воздушно-десантных войск получит батальонный комплект боевых машин нового поколения.
Военное дело 17 июня в 07:26
Космос
Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя
Специалисты Роскосмоса смогли успешно закончить огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Политическая Экспертиза 16 июня в 11:59
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Общество
Мурашко назвал число пациентов больниц во время пандемии
Более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 08:59
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
Наука
ИИ обучили воссоздавать техники знаменитых художников
Плюс один +1 08:29
Политика
Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске
Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
Взгляд.ру 08:14
Политика
Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец 05:49
Политика
Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили
Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:04
Общество
Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка
Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Футбол
ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»
Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Политика
Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
Общество
Отмена обсервации, открытие летних кафе и музеев: Алиханов рассказал о новых послаблениях в Калининграде
Региональные власти подготовили постановление о переходу ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений в Калининградской области.
КП - Калининград 09:16
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 14:10
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Технологии
Минкомсвязь обновила перечень сайтов с бесплатным доступом
На сайте Минкомсвязи опубликовали обновленный перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым был предоставлен бесплатно в рамках эксперимента.
Моя Москва.онлайн 03:21
Общество
В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкогольной продукции
20 апреля Свердловская область первой в Уральском федеральном округе ограничила продажу алкогольной продукцию.
ТАСС 08:51
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
ТАСС вчера в 16:12