Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.

Наука Генетик рассказал, влияет ли группа крови на тяжесть течения COVID-19 «Ридус» пообщался со специалистом в области генетики - сотрудником Института общей генетики РАН доктором биологических наук Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом - и выяснил, могут ли группа крови или особенности в генетике повлиять на тяжесть течения COVID-19.

Политика Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2-5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия.

Политика ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико «ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС. 18

Армия и оружие Псковские десантники получат несколько десятков новых боевых машин Сообщается, что Псковское гвардейское соединение Воздушно-десантных войск получит батальонный комплект боевых машин нового поколения.

Космос Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя Специалисты Роскосмоса смогли успешно закончить огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. 41

Кино Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды. 25

Общество Мурашко назвал число пациентов больниц во время пандемии Более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Здоровье Названы пять симптомов рака кишечника Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле. 31

Политика Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения. 2

Политика Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. 724

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 768

Футбол ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи» Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.

Происшествия Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK. 25

Технологии Минкомсвязь обновила перечень сайтов с бесплатным доступом На сайте Минкомсвязи опубликовали обновленный перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым был предоставлен бесплатно в рамках эксперимента.