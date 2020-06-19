Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры

Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
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Кузнецов оценил проект новой штаб-квартиры «Яндекса»

Москва 2408:34

Сергей Кузнецов: Штаб-квартира «Яндекса» станет примером качественной архитектуры международного уровня

Агентство Москва07:49

«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры

Интерфакс06:01

«Яндекс» построит новую штаб-квартиру на месте гостиницы «Корстон» в Москве

ТАСС05:42

«Яндекс» представил проект своей новой штаб-квартиры на Воробьевых горах

РИА Новости05:20

«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры

РБК05:15

«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры

Газета.Ru06:16
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Наука

Генетик рассказал, влияет ли группа крови на тяжесть течения COVID-19

«Ридус» пообщался со специалистом в области генетики - сотрудником Института общей генетики РАН доктором биологических наук Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом - и выяснил, могут ли группа крови или особенности в генетике повлиять на тяжесть течения COVID-19.
Ридус 04:31
Здоровье

Заведующий больницы Святого Георгия умер от коронавируса

В Петербурге не стало заведующего вторым терапевтическим отделением больницы Святого Георгия Игоря Менакера.
Neva.Today 08:54
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Политика

Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году

Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2-5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия.
РБК 09:13
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
4,1K
Политика

ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
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Армия и оружие

Псковские десантники получат несколько десятков новых боевых машин

Сообщается, что Псковское гвардейское соединение Воздушно-десантных войск получит батальонный комплект боевых машин нового поколения.
Военное дело 17 июня в 07:26
Космос

Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя

Специалисты Роскосмоса смогли успешно закончить огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Политическая Экспертиза 16 июня в 11:59
41
Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
25
Общество

Мурашко назвал число пациентов больниц во время пандемии

Более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 08:59
Общество

В Крыму обнаружили большие запасы подземной пресной воды

ТАСС 08:58
131
Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
10K
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
31
Наука

ИИ обучили воссоздавать техники знаменитых художников

Плюс один +1 08:29
Политика

Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске

Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
Взгляд.ру 08:14
2
Политика

Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец 05:49
74
Политика

Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили

Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:04
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Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
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Общество

Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка

Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
7
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Футбол

ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»

Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Политика

Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
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Общество

Отмена обсервации, открытие летних кафе и музеев: Алиханов рассказал о новых послаблениях в Калининграде

Региональные власти подготовили постановление о переходу ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений в Калининградской области.
КП - Калининград 09:16
Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Газета.Ru вчера в 14:10
3,3K
Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Технологии

Минкомсвязь обновила перечень сайтов с бесплатным доступом

На сайте Минкомсвязи опубликовали обновленный перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым был предоставлен бесплатно в рамках эксперимента.
Моя Москва.онлайн 03:21
Общество

В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкогольной продукции

20 апреля Свердловская область первой в Уральском федеральном округе ограничила продажу алкогольной продукцию.
ТАСС 08:51
14
Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
20
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

ТАСС вчера в 16:12
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