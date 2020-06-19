Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры

Компания "Яндекс" представила проект своей новой штаб-квартиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-холдинг. Как отмечается, новый офис расположится в Гагаринском районе на месте гостиницы "Корстон".
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Кузнецов оценил проект новой штаб-квартиры «Яндекса»

Москва 2408:34

Сергей Кузнецов: Штаб-квартира «Яндекса» станет примером качественной архитектуры международного уровня

Агентство Москва07:49

«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры

Интерфакс06:01

«Яндекс» построит новую штаб-квартиру на месте гостиницы «Корстон» в Москве

ТАСС05:42

«Яндекс» представил проект своей новой штаб-квартиры на Воробьевых горах

РИА Новости05:20

«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры

РБК05:15

«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры

Газета.Ru06:16
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Политика

МИД Литвы выразил протест России из-за пакта Молотова-Риббентропа

МИД Литвы вызвал советника-посланника посольства России из-за внесенного в Госдуму законопроекта об аннулировании осуждения пакта Молотова-Риббентропа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
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Политика

Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
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Гаджеты

Motorola представила в России новый смартфон Moto G8

Компания Motorola объявила о старте продаж в России нового смартфона Motorola Moto G8.
Деловое.ТВ 08:55
Происшествия

Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи

Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.
Московский Комсомолец 09:18
Общество

Жители Новочеркасска смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Новочеркасцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение.
DonDay - Новочеркасск 17 июня в 06:28
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК вчера в 09:13
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Шоу-бизнес

Газманова назвали «преступником» за идеальное тело в 68 лет

На кадрах загорелый певец позирует на байдарке в одних купальных шортах. При этом телу музыканта позавидовал бы и молодой мужчина.
Народные новости 07:31
4
Общество

Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца

Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
Крым 24 09:47
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Экономика

Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума

Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru 07:37
Здоровье

Врач рассказала, как можно определить рак по запаху

Evo-rus.com 04:58
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Шоу-бизнес

Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей

Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
Evo-rus.com 05:21
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
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Происшествия

Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce

Южный автомобиль 08:28
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Экономика

Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки

Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
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Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
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Общество

В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
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Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
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Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в России в июле

В Курганской и Томской областях, на юге Тюменской, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае ожидается прохладная погода.
RuNews24.ru 07:41
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Наука

В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент

Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова хочет стать опекуном пьющей матери

WomanHit.ru 10:16
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Финансы

Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ

Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.
РБК 09:16
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Городовой 16 июня в 12:45
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Политика

Собянин разъяснил поправку о президентских сроках

Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru вчера в 10:07
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Политика

Премьер Украины заявил о начале второй волны коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны коронавируса в стране, передает «Страна.ua».
Lenta.ru 10:44
Политика

ДНР планирует с 22 июня открыть КПП

Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует с 22 июня открыть для пропуска на подконтрольную Киеву территорию один из КПП на линии соприкосновения в Донбассе, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:12
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