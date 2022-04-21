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«Яндекс» приостановит инвестиции в России и за рубежом из-за санкций

Материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. c регистрацией в Нидерландах приостановила инвестиции в России и за рубежом из-за «геополитической напряженности» и последствий санкций, следует
 из годового отчета компании.
РБК
До отзыва прогноза компания ожидала роста выручки сегмента «Поиск и портал», куда входят доходы от рекламы, на 15–18%.
Коммерсантъ
"Яндекс" ожидает сокращения расходов потребителей, также возможно сокращение количества и ассортимента товаров.
ТАСС
Теперь «Яндекс» допускает, что в ближайшее время на российский рекламный рынок окажет влияние уход с рынка РФ международных рекламодателей, а также сокращение расходов российских компаний на рекламу.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Яндекс» приостановит инвестиции в России и за рубежом из-за санкций
РБК05:05
«Яндекс» приостановит инвестиции в России и за рубежом из-за санкций
Ведомости06:18
«Яндекс» объявил о сокращении или приостановке инвестиций в России и за рубежом
Forbes05:27
«Яндекс» приостановил часть инвестиций внутри России и за ее пределами
РИА Новости06:32
«Яндекс» приостановил инвестиции внутри страны и за рубежом
БИЗНЕС Online04:35
«Яндекс» приостанавливает многие инвестиции в России и за рубежом
Коммерсантъ03:59
«Яндекс» приостановил инвестиции в новые сервисы в России и за рубежом
ТАСС03:41

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