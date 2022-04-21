Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.
Входящая в «Сбер» IT-компания полного цикла SberDevices представила многоязычную версию анонсированной в 2020-ом нейросети GPT-3 (используется в виртуальных ассистентах Джой и Афине, разработанных в «Сбере», и находится на платформе SmartMarket).
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что следует ограничить доступ к покупке иностранных акций для россиян, запретив такую операцию с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).