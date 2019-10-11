Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
Читать в источнике
Комментировать721
Антон Горелкин
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21

Подробнее о событии

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на Московской бирже

Ведомости05:56

Аналитики объяснили падение акций «Яндекса» почти на 20%

РБК11 октября в 13:26

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

ТАСС04:21

Акции «Яндекса» корректируются вверх после обвала в пятницу

ПРАЙМ03:24

Акции «Яндекса» упали более чем на 20%

РИА Новости11 октября в 11:19

Акции «Яндекса» обрушились на 17,74%

Интерфакс11 октября в 11:37

Стоимость акций «Яндекса» корректируется после рекордного падения

Банки.ру04:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Общество

В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
РБК 03:50
Политика

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Общество

Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья

В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Футбол

Тедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско проведёт первую тренировку в московском футбольном клубе «Спартак».
RT на русском 05:03
Политика

Мантуров оценил перспективы появления сверхзвукового бизнес-джета

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что демонстратор российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета может появиться в 2023 году, сам самолёт — в 2027 году.
RT на русском 06:26
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Происшествия

К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

РБК 06:17
Политика

Владимир Путин прибывает в Саудовскую Аравию

RT на русском 06:34
Происшествия

Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению от 9 до 13 лет.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»

В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Армия и оружие

Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе

Lenta.ru 03:50
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Экономика

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Происшествия

Последствия тайфуна «Хагибис», прошедшего по Японии, показали на видео

Разрушительный тайфун "Хагибис" накрыл восток и центральные районы Японии, эвакуировано из затопленных и разрушенных городов и поселков более 30 тысяч человек.
Московский Комсомолец 03:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Футбол

Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы

5:0 – подопечные Станислава Черчесова следующим летом выступят на чемпионате Европе, матчи которого пройдут сразу в нескольких странах континента.
Родной город вчера в 14:25
Кино

Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Life.ru вчера в 21:42
Армия и оружие

Ростех решил модернизировать южнокорейские Ка-32

Госкорпорация Ростех предложит партнерам из Южной Кореи обновить парк многоцелевых вертолетов Ка-32, сообщили в холдинге «Вертолеты России».
Взгляд.ру 06:32
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Общество

Роструд напомнил россиянам о двойной оплате работы в праздники

Работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере, напомнили в Роструде.
RT на русском 04:50
Космос

Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 00:00
Волейбол

Волейболисты сборной России проиграли США на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу проиграла команде США в рамках десятого тура Кубка мира, который проходит в Японии.
Вести.Ru вчера в 23:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное