Коронавирус
Вести Подмосковья«Яндекс» проводит бесплатное тестирование на коронавирус
«Яндекс» проводит акцию из собственных средств, которые выделил для этого ранее в фонд проекта, а также с помощью партнеров, в число которых входят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG с долей инвестиций Российского фонда прямых инвестиций.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Политика
Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru 07:17
Энергетика
Цена нефти WTI стала отрицательной
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:31
Гаджеты
Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае
Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru 05:00
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру
Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
Игры
Началась разработка новой части игры GTA
По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia 05:29
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Политика
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец 10:21
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК 17:37
Шоу-бизнес
Джессику Альбу уличили в обмане
Культуромания 14:13
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Космос
Разработан способ получать спутниковые данные о растительном покрове Земли в условиях высокой облачности
Исследователи из Центра экологических исследований имени Гельмгольца создали алгоритм APiC, который способен распознавать на кадрах со спутников 19 различных видов сельскохозяйственных культур с высокой точностью.
Naked Science 14:30
Общество
У курсантов военно-медицинской академии Петербурга выявили коронавирус
Напомним, на утро 20 апреля в Санкт-Петербурге было выявлено 1846 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
ИА Красная Весна 14:31
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Космос
В NASA придумали, как доставить на Землю образцы марсианской почвы
Salt Mag 18 апреля в 08:24
Кино
В Сети опубликовали новые кадры из фильма Нолана «Довод»
Pictures были опубликованы новые кадры высокого качества из шпионского боевика «Довод», который снимает режиссер Кристофер Нолан.
Невские Новости 18:31
Финансы
Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей
Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru 21:22
Авто
Под налог на роскошь попадает все больше недорогих авто. Полный список
Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
EAOmedia.ru 19:10
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Футбол
Кучук возглавит минское «Динамо»
Советский спорт 16:39
Энергетика
Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен
Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.
РБК 20:42
Происшествия
Контрабанду алкоголя изъяли с японского судна на Курилах
В ведомстве отмечают, что на шхуне находились 99 ящиков с контрабандой — виски, водкой, пивом и вином, произведенным на территории Японии.
REGNUM 20:56
Экология
Сахалинцев просят воздержаться от поездок на природу в майские праздники
Областные власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок на природу в майские праздники и от разведения костров.
Сахалин.Инфо 20:46
Общество
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.
Взгляд.ру 01:36
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по коронавирусу
Президент России Владимир Путин проведет совещание с экспертами по поводу коронавируса.
iReactor 05:12
Экономика
Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.
РБК 20:10