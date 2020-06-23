Экономика
Коммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
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Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Гаджеты
Xiaomi продаёт мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов
Вес миниатюрного компьютера составил 760 грамм. Компания Xiaomi продаёт свой новый мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов.
Версия.Инфо 08:47
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева пояснила, почему хвастается роскошной жизнью
Популярная 29-летняя ведущая и блогер Настя Ивлеева начала отходить от образа простой девчонки «из народа», превращаясь в пафосную красотку, которая любит похвастаться роскошными атрибутами жизни.
Bimru.ru 01:52
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,2 млрд
Telegram и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заключили мировое соглашение, в рамках которого суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд (минус средства, которые уже возвращены или были переоформлены инвесторами как кредиты) и выплатить штраф в размере $18,5 млн.
Коммерсантъ 13:20
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» начинает свою работу в онлайн-формате
Сегодня состоится открытие кинофестиваля «Зеркало» в Ивановской области, который станет первым крупным кинофорумом, проводимом в онлайн-формате.
Общественное телевидение России 05:35
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости 10:01
Футбол
«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии
За четыре года Клопп сделал "Ливерпуль" победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и чемпионом мира среди клубов.
Газета.Ru 17:20
Шоу-бизнес
Джиган купил Оксане Самойловой браслет стоимостью 6 миллионов рублей
Джиган побывал в одном из бутиков известной ювелирной сети и выбрал для жены браслет Mercury Classic.
Вокруг ТВ 06:48
Происшествия
Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» «вернуть» Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru вчера в 00:02
Общество
Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области
В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
Экономика
Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ
Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Meruna: «TobiWan не принимает „нет“ в качестве ответа»
Бывший косплеер Dota 2 и девушка Троелса «Synderen» Нильсена Meruna рассказала свою историю о домогательствах со стороны Тоби «TobiWan» Доусона.
Cyber.sports.ru 13:30
Общество
Отдать в собственность абонентам сотовые номера предложили депутаты
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в Госдуму предложение о возможности закрепить право собственности на номера телефонов.
Цензуры.Нет 05:46
Армия и оружие
Разведку у границ России за неделю провели 35 иностранных самолетов
У границ России за неделю были замечены 35 иностранных самолетов-разведчиков, сообщается в инфографике Минобороны, опубликованной 26 июня в газете «Красная звезда».
Известия 18:01
Общество
Компания Audi разорвала контракт с Собчак
Дочь коммуниста считает, что скрытый подтекст протестов в Америке это борьба с богатыми Немецкая компания Audi разорвала контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак в связи с ее неоднократными расистскими постами в социальных сетях.
Inc-news.ru 02:13
Политика
Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина
Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Газета.Ru 23 июня в 23:38
Общество
Калининградский ресторан могут закрыть из-за свадьбы
Русский Запад 02:56
Наука
Разработано устройство для мониторинга здоровья по анализу пота
Китайские эксперты из института Сянтань смогли создать уникальное мини-устройство, отслеживающее здоровье организма, анализируя пот человека.
Evo-rus.com вчера в 06:39
Спорт
Saints Row 2 и WRC 8 станут бесплатными
Самой интересной из представленных игр все же является WRC 8. Игра предлагает более 50 аутентичных гоночных команд, 14 заездов, динамичные погодные условия и глубокую систему менеджмента, требующую от игрока самостоятельно заниматься развитием своей карьеры профессионального гонщика.
Городской портал Новый Нижний 19:00