Экономика
Коммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить405
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Здоровье
Диетолог перечислила опасные для употребления в жару напитки
Врач-диетолога Елена Соломатина перечислила опасные для употребления в жару напитки.
Газета Кемерова 22 июня в 20:26
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
Происшествия
Польша выдала России предполагаемого киллера
Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
Культура
Ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Общество
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
Политика
Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском вчера в 20:39
Политика
У президента Киргизии не выявили коронавирус
Напомним, что господин Жээнбеков прилетал в Москву для участия в параде Победы, но в итоге не стал участвовать в праздничных мероприятиях, поскольку у некоторых членов его делегации выявили коронавирус.
Коммерсантъ 08:41
Авто
В Сети показали новый Genesis G70
В салоне нового Genesis G70 появится новая "приборка" и увеличенный до 10-25-дюймов дисплей информационно-развлекательного комплекса.
32CARS.ru 07:40
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Происшествия
В Александрино неизвестный ударил ножом пенсионерку
Полицейские ищут мужчину, который в парке Александрино ударил пенсионерку ножом.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 09:28
Политика
Украина решила арестовать иностранные суда за заходы в порты Крыма
Суды Украины решили арестовать 18 иностранных судов за то, что они нарушили "порядок захода в порты Крыма".
Деловое.ТВ 06:38
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Политика
Американский генерал предсказал захват украинской дамбы Россией
Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предсказал, что Россия попытается захватить дамбу в украинском Херсоне.
Lenta.ru 09:54
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Политика
В России объявили в розыск молдавского бизнесмена Усатого
МВД объявило в розыск бизнесмена и политика из Молдавии Ренато Усатого по уголовному делу об организации преступного сообщества, заявил источник в правоохранительных органах.
Взгляд.ру 07:51
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
Корабль Crew Dragon вернется на Землю в начале августа, заявил заместитель руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивен Стич 24 июня на брифинге.
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Политика
Президент Казахстана назначил нового министра здравоохранения
Ранее занимавший пост министра Елжан Биртанов решением главы государства освобожден от занимаемой должности.
ИА Красная Весна 08:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину
РИА Новости вчера в 23:04
Гаджеты
55-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi рекордно подешевел в РФ
На снижение стоимости обратили внимание специалисты hi-tech.mail.ru, которые выяснили, что после падения рубля стоимость телевизоров, да и другой техники в целом, взлетела.
Astera 05:48
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Общество
Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост
Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
Интерфакс 10:26