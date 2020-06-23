Экономика
Коммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
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Экономика
В Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ
Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.
Бизнес-газета вчера в 15:02
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Футбол
Клопп – первый немецкий тренер, который выиграл АПЛ
LiveResult.Ru 18:10
Общество
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил на выступлении перед Европарламентом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:34
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Футбол
«Бетис» победил «Эспаньол» в 31-м туре чемпионата Испании
Футболисты "Бетиса" нанесли поражение "Эспаньолу" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:17
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Политика
Избирком аннулировал бюллетень журналиста Лобкова
Мосгоризбирком решил аннулировать бумажный бюллетень журналиста «Дождя» Павла Лобкова, которому удалось проголосовать дважды по поправкам к Конституции.
Компания 11:18
Армия и оружие
Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки
В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia».
Военное дело вчера в 06:09
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Армия и оружие
Члены НАТО рассорились из-за Ливии
Президент Франции Макрон заявил, что в Средиземном регионе стабильность для всех членов НАТО должна быть на первом месте.
ИнфоСМИ 13:28
Футбол
Клопп посвятил чемпионство Джеррарду
Кенни Далглиш ждал 30 лет, и это чемпионство для Стивена Джеррарда.
Спорт-Экспресс 17:52
Игры
Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»
Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
Гаджеты
Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020
Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.
Ferra 13:16
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» «вернуть» Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Происшествия
Теплоход с выпускниками столкнулся с причалом в Москве
RT на русском 16:50
Армия и оружие
ВСУ готовят провокации в отношении гражданских на КПВВ: сводка с Донбасса
По данным нашим источников в штабе «ООС», украинским командованием планируется проведение ряда провокаций, связанных с пропуском гражданских лиц на контрольно-пропускных пунктах.
Rusvesna.su 08:43
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России
Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
Газета.Ru 04:29
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются к съемкам новой «Матрицы»
Телепрограмма 08:11
Армия и оружие
Разведку у границ России за неделю провели 35 иностранных самолетов
У границ России за неделю были замечены 35 иностранных самолетов-разведчиков, сообщается в инфографике Минобороны, опубликованной 26 июня в газете «Красная звезда».
Известия 18:01
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram
Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru вчера в 13:18
Футбол
Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».
Metaratings 13:14
Здоровье
Украину оставят на карантине до изобретения вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна будет жить с карантинными ограничениями до тех пор, пока в мире не разработают лекарство от коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48