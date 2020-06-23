Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новости23 июня в 18:52

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ruвчера в 07:06

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъвчера в 00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 15:57

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС23 июня в 17:20

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфакс23 июня в 17:11

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК23 июня в 16:37
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Путешествия

На популярном российском курорте начали заканчиваться места

На популярном среди российских туристов курорте начали заканчиваться места — в объектах размещения Анапы наметился дефицит на ближайшие месяцы.
Lenta.ru 03:26
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Футбол

«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
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Армия и оружие

СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США

Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.
Радио Sputnik 23 июня в 11:15
Общество

В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения

Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:57
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Происшествия

Солдат-срочник атаковал автомобиль ФСО перед парадом в Москве

REGNUM 01:25
2,9K
Авто

С 1 июля российских водителей ждут три нововведения

С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
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Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
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Биатлон

В РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР

Маргарита Пахноцкая, занимающая пост заместителя генерального директора РУСАДА, прокомментировала выдвижение Зайцевой на пост главы СБР.
CT news вчера в 07:55
Космос

Crew Dragon вернется на Землю с астронавтами НАСА в августе

Корабль Crew Dragon, который в мае доставил на МКС двух астронавтов НАСА, вернется на Землю в августе, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы программы коммерческих полетов аэроагентства Стивена Стича.
Аргументы и Факты вчера в 16:48
Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
1,2K
Автоспорт

Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле

Команда "Формулы-1" Alpha Tauri приступила к тестовой программе на автодроме в г. Имола. Первым стартовал россиянин Даниил Квят.
CT news вчера в 20:08
Общество

Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус.
Известия 02:07
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Киберспорт

Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России

Компания Valve изменила ценовую политику на Battle Pass 2020. Отмечается, что изменения относятся к региону России.
CT news вчера в 23:08
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Lenta.ru 00:08
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
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Здоровье

В Благовещенске в новом центре офтальмологии будут лечить по полису ОМС

Телепорт 03:25
Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
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Шоу-бизнес

Директор «Уральских пельменей» объяснил, почему Михалкова покинула шоу

После ухода из шоу «Уральские пельмени» Михалкова начала участвовать в съёмках детского КВН.
News.ru вчера в 09:08
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Политика

Путин поздравил жителей Татарии со 100-летием образования республики

Москва, 25 июня 2020, 10:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил жителей Татарии со столетием образования республики.
REGNUM 03:23
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Общество

В Москве началось электронное голосование по Конституции

Только что жители Москвы получили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Российская газета 03:00
Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
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Политика

Главу Косово Тачи вызвали в Специальный трибунал в Гааге

Приштина, 24 июня 2020, 22:14 — REGNUM Вечером 24 июня стало известно, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи и заменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после получения обвинения от Специального трибунала по Косово.
REGNUM вчера в 15:14
53
Здоровье

В «Росатоме» оценили ситуацию с коронавирусом на площадке Белорусской АЭС

В конце мая Лихачев сообщал, что около сотни человек, работающих на площадке Белорусской АЭС, заразились коронавирусом.
РИА Новости 03:29
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
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Общество

За сутки в России подтверждено 7113 случаев COVID-19 в 82 регионах

За сутки в России подтверждено 7113 случаев COVID-19 в 82 регионах.
Российская газета 03:30
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Политика

Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

REGNUM вчера в 22:08
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