Экономика
Коммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»
Интерфакс23 июня в 17:11
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Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Путешествия
На популярном российском курорте начали заканчиваться места
На популярном среди российских туристов курорте начали заканчиваться места — в объектах размещения Анапы наметился дефицит на ближайшие месяцы.
Lenta.ru 03:26
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Армия и оружие
СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США
Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.
Радио Sputnik 23 июня в 11:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения
Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:57
Авто
С 1 июля российских водителей ждут три нововведения
С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Биатлон
В РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР
Маргарита Пахноцкая, занимающая пост заместителя генерального директора РУСАДА, прокомментировала выдвижение Зайцевой на пост главы СБР.
CT news вчера в 07:55
Космос
Crew Dragon вернется на Землю с астронавтами НАСА в августе
Корабль Crew Dragon, который в мае доставил на МКС двух астронавтов НАСА, вернется на Землю в августе, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы программы коммерческих полетов аэроагентства Стивена Стича.
Аргументы и Факты вчера в 16:48
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Автоспорт
Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле
Команда "Формулы-1" Alpha Tauri приступила к тестовой программе на автодроме в г. Имола. Первым стартовал россиянин Даниил Квят.
CT news вчера в 20:08
Общество
Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус.
Известия 02:07
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Компания Valve изменила ценовую политику на Battle Pass 2020. Отмечается, что изменения относятся к региону России.
CT news вчера в 23:08
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Директор «Уральских пельменей» объяснил, почему Михалкова покинула шоу
После ухода из шоу «Уральские пельмени» Михалкова начала участвовать в съёмках детского КВН.
News.ru вчера в 09:08
Политика
Путин поздравил жителей Татарии со 100-летием образования республики
Москва, 25 июня 2020, 10:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил жителей Татарии со столетием образования республики.
REGNUM 03:23
Общество
В Москве началось электронное голосование по Конституции
Только что жители Москвы получили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Российская газета 03:00
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
Политика
Главу Косово Тачи вызвали в Специальный трибунал в Гааге
Приштина, 24 июня 2020, 22:14 — REGNUM Вечером 24 июня стало известно, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи и заменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после получения обвинения от Специального трибунала по Косово.
REGNUM вчера в 15:14
Здоровье
В «Росатоме» оценили ситуацию с коронавирусом на площадке Белорусской АЭС
В конце мая Лихачев сообщал, что около сотни человек, работающих на площадке Белорусской АЭС, заразились коронавирусом.
РИА Новости 03:29
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Общество
За сутки в России подтверждено 7113 случаев COVID-19 в 82 регионах
За сутки в России подтверждено 7113 случаев COVID-19 в 82 регионах.
Российская газета 03:30
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
REGNUM вчера в 22:08