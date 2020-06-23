Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.

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Космос Crew Dragon вернется на Землю в августе Корабль Crew Dragon компании SpaceX, доставивший на МКС двух астронавтов НАСА в мае, планирует вернуться на Землю в начале августа, передает РИА «Новости».