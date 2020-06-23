Экономика
Коммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить391
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Общество
Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен
Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
Народные новости 06:56
Общество
Власти Петербурга прокомментировали письмо бизнесменов к Путину
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил об «очень странном характере» письма, которое предприниматели направили президенту России Владимиру Путину.
News.ru 15:20
Общество
На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию
С 25 по 30 июня жители Москвы и Нижегородской области смогут выразить свою волю с помощью электронного дистанционного голосования, передает РИА Новости.
Вести.Ru 17:50
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Шоу-бизнес
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
Стриптизер предстал перед поклонниками с короткой стрижкой, отросшими усами и свистком.
Pravda.Ru 11:29
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН 09:07
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
RT на русском 16:33
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Происшествия
В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка
Российская газета 10:10
Политика
В США допустили возможность продления СНВ-3
Временное продление СНВ-3 возможно при условии признания, что концепция двустороннего соглашения без Китая не работает, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 14:02
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Автоспорт
Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле
Команда Формулы-1 «Альфа Таури» начала тестовую программу на автодроме в Имоле. Первым на трассу вышел российский гонщик Даниил Квят.
Чемпионат 11:08
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Игры
Новые подробности Mafia: Definitive Edition: переработают миссии и персонажей, добавят систему укрытий
Из нового в игре появится регулировка сложности и система укрытий, а так же два вида управления транспортом.
Cyber.sports.ru 05:25
Происшествия
Пожар произошел на рынке в Махачкале
По данным ведомства, пожар произошел на рынке, расположенном на проспекте Аметхана Султана. О происшествии сообщил очевидец в 18.00 мск.
Кавказский узел 13:48
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Культура
Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году
Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb 15:09
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Космос
Crew Dragon вернется на Землю в августе
Корабль Crew Dragon компании SpaceX, доставивший на МКС двух астронавтов НАСА в мае, планирует вернуться на Землю в начале августа, передает РИА «Новости».
МИР 24 16:17
Общество
Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»
Российские посольства Финляндии и Швеции поспорили в Твиттере о том, в какой из стран находится больше озер.
Челябинск Сегодня 01:16
Экономика
На Украине попросили еще 169 млн долларов на стену с Россией
Госпогранслужба Украины попросила выделить дополнительные средства на строительство стены — защитного сооружения на границе с Россией.
НТВ вчера в 05:08
Политика
На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта
В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23