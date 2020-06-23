Экономика
РИА Новости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
"Яндекс" и Сбербанк объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»
Интерфакс23 июня в 17:11
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Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Армия и оружие
На параде в Москве впервые показали 24 образца новой военной техники
На прошедшем сегодня в Москве параде Победы, наряду с военной техникой, уже стоящей на вооружении и показанной на предыдущих парадах, участвовала и техника, которая демонстрировалась впервые.
Военное обозрение вчера в 05:10
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата под торговым наименованием «Арепливир» для лечения коронавирусной инфекции.
РБК 15:26
Здоровье
Врач рассказал, сколько минералки можно выпить без нагрузки на сердце
В сутки следует выпивать не более двух литров минералки, не сильно соленой и без кислой реакции.
РЕН ТВ 21:43
Политика
Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе
«Начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом минских соглашений», — отметил он.
РБК 15:50
Политика
В США нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о реформе полиции
Вашингтон, 26 июня 2020, 04:52 — REGNUM Законопроект о реформе полиции в США, разработанный представителями Демократической партии, одобрен большинством членов палаты представителей американского Конгресса, 25 июня сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 21:52
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника
Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии.
Невские Новости вчера в 08:50
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 23 июня в 05:40
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия 17:32
Шоу-бизнес
Джиган в знак примирения подарил Самойловой браслет за 6 млн рублей
Рэпер Джиган продолжает пытаться наладить отношения со своей супругой, моделью Оксаной Самойловой.
ФАН 13:10
Футбол
«Оренбург» заявил о восьми заболевших коронавирусом в клубе
Шесть игроков и два сотрудника футбольного "Оренбурга" заболели коронавирусом.
Российская газета 08:24
Финансы
Россияне снова стали пополнять валютные вклады
В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
РИА Новости вчера в 03:47
Общество
Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам
Полиция начала административное расследование после сообщений о возможности дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 12:31
Политика
Спецпрокуратура Косово обвинила президента Тачи в убийствах и пытках
Обвинение в военных преступлениях и против человечности в отношении президента Косово Хашима Тачи и бывшего спикера парламента республики Кадри Весели выдвинуто Специальной прокуратурой частично признанной Республики Косово, сообщила 24 июня пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 13:42
Происшествия
Польша выдала России предполагаемого киллера
Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
Кино
Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой
В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости 17:14
Происшествия
Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено
Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева.
ТАСС 14:59