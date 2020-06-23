Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

"Яндекс" и Сбербанк объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 15:57

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК23 июня в 16:37

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъвчера в 00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новости23 июня в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС23 июня в 17:20

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфакс23 июня в 17:11

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ruвчера в 07:06
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Футбол

«Челси» принес «Ливерпулю» победу в чемпионате

REGNUM 17:19
Армия и оружие

На параде в Москве впервые показали 24 образца новой военной техники

На прошедшем сегодня в Москве параде Победы, наряду с военной техникой, уже стоящей на вооружении и показанной на предыдущих парадах, участвовала и техника, которая демонстрировалась впервые.
Военное обозрение вчера в 05:10
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
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Происшествия

На военной базе в Иране произошел взрыв газа

ТАСС 20:31
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
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Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата под торговым наименованием «Арепливир» для лечения коронавирусной инфекции.
РБК 15:26
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Здоровье

Врач рассказал, сколько минералки можно выпить без нагрузки на сердце

В сутки следует выпивать не более двух литров минералки, не сильно соленой и без кислой реакции.
РЕН ТВ 21:43
Политика

Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе

«Начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом минских соглашений», — отметил он.
РБК 15:50
Политика

В США нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о реформе полиции

Вашингтон, 26 июня 2020, 04:52 — REGNUM Законопроект о реформе полиции в США, разработанный представителями Демократической партии, одобрен большинством членов палаты представителей американского Конгресса, 25 июня сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 21:52
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст

Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
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Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
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Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника

Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии.
Невские Новости вчера в 08:50
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Экономика

Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 23 июня в 05:40
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Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
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Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом

Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия 17:32
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Шоу-бизнес

Джиган в знак примирения подарил Самойловой браслет за 6 млн рублей

Рэпер Джиган продолжает пытаться наладить отношения со своей супругой, моделью Оксаной Самойловой.
ФАН 13:10
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Футбол

«Оренбург» заявил о восьми заболевших коронавирусом в клубе

Шесть игроков и два сотрудника футбольного "Оренбурга" заболели коронавирусом.
Российская газета 08:24
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Финансы

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
РИА Новости вчера в 03:47
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Общество

Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам

Полиция начала административное расследование после сообщений о возможности дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 12:31
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Политика

Спецпрокуратура Косово обвинила президента Тачи в убийствах и пытках

Обвинение в военных преступлениях и против человечности в отношении президента Косово Хашима Тачи и бывшего спикера парламента республики Кадри Весели выдвинуто Специальной прокуратурой частично признанной Республики Косово, сообщила 24 июня пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 13:42
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Шоу-бизнес

Ивлеевой пришлось оправдываться за хвастовство роскошной жизнью

ФАН 21:03
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Происшествия

Польша выдала России предполагаемого киллера

Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
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Кино

Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой

В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости 17:14
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Газета.Ru 09:55
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Происшествия

Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено

Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева.
ТАСС 14:59
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости 18:45
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