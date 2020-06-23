"Яндекс" и Сбербанк объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

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