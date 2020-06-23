Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.

Политика Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества» Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него. 35

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полеты Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 324

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 813

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 1,7K

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Авто Появились фото люксовой версии обновленного Lada Largus В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe. 4

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Биатлон Драчев заявил об участии в выборах президента СБР Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что будет участвовать во внеочередных выборах главы организации, которые состоятся 11 июля.

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Политика Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков. 2

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Экономика СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. 18

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Общество Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 11

Автоспорт В трансляциях Формулы 1 появится новая графика В предстоящем сезоне Формулы 1 в трансляциях появится шесть новых элементов графики, благодаря которым болельщикам будет легче сравнивать машины и гонщиков.

Футбол Кульчий: наша команда готова сыграть в матче с ЦСКА 27 июня Молодежная команда московского "Динамо" готова сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом ЦСКА, заявил главный тренер "молодежки" "бело-голубых" Александр Кульчий.