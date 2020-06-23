Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС23 июня в 17:20

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ruвчера в 07:06

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъвчера в 00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новости23 июня в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 15:57

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфакс23 июня в 17:11

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК23 июня в 16:37
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Политика

У вернувшегося из Москвы президента Киргизии коронавируса не выявили

РБК 04:42
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Общество

Ученый считает, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года

По словам китайского эпидемиолога, предстоящей зимой может быть зафиксирован рост подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 04:01
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Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 23 июня в 10:31
6,7K
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 23 июня в 15:57
1,7K
Общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
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Авто

Появились фото люксовой версии обновленного Lada Largus

В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
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Общество

Китай планирует отключиться от платежной долларовой системы

Если Вашингтон введет санкции против китайских компаний и банков, как это было сделано в отношении России в 2014 году, то Китай должен быть готов полностью отойти от долларовой платежной системы США.
Русская народная линия 23 июня в 07:11
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Политика

На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств

Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна 23 июня в 16:45
2,2K
Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа».
RT на русском 06:38
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Биатлон

Драчев заявил об участии в выборах президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что будет участвовать во внеочередных выборах главы организации, которые состоятся 11 июля.
Sport24.ru 06:14
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
3,9K
Политика

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по Конституции

Президент России Владимир Путин может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:25
93
Общество

В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой

Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
90
Наука

Алмаз «Хоуп» был сформирован на глубине в 660 километров

Один из крупнейших бриллиантов в истории, алмаз «Хоуп» мог сформироваться на глубине от 410 и 660 километров под землей.
NewInform 05:05
3
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
581
Политика

Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято

Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков.
REGNUM 06:13
2
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,2K
Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
18
Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
450
Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
3,1K
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
11
Общество

Т-34 чуть не наехал на зрителей на параде Победы в Севастополе

«Экипаж танка Т-34 во время поворота максимально снизил обороты двигателя и осуществил остановку машины», - отмечается в тексте сообщения.
Актуальные Новости вчера в 09:36
563
Автоспорт

В трансляциях Формулы 1 появится новая графика

В предстоящем сезоне Формулы 1 в трансляциях появится шесть новых элементов графики, благодаря которым болельщикам будет легче сравнивать машины и гонщиков.
Autosport.com.ru 23 июня в 04:05
Футбол

Кульчий: наша команда готова сыграть в матче с ЦСКА 27 июня

Молодежная команда московского "Динамо" готова сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом ЦСКА, заявил главный тренер "молодежки" "бело-голубых" Александр Кульчий.
РИА Новости 06:42
Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
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Технологии

Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон»

Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему.
Newstracker.ru 04:50
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