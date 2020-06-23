Экономика
Коммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
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Здоровье
Мясников оценил глобальную смертность от коронавируса
Медик отметил, что глобальная смертность от вируса нового типа оказалась значительно меньше, чем это ожидалось изначально.
Народные новости 13:30
Армия и оружие
Россия модернизирует «Искандеры»
Вестник Кавказа вчера в 07:44
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Футбол
Глава РПЛ прокомментировал информацию о коронавирусе в «Оренбурге»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в футбольном клубе «Оренбург».
RT на русском 06:56
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Политика
Аксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Крым-24" заявил, что Советский союз не распался бы, если бы у власти находился такой политик, как Владимир Путин.
Газета.Ru 16:44
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Космос
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Говорит Москва 11:25
Хоккей
«Я что-то должен доказывать какому-то Знарку?» Как Анисин со скандалом уходил из «Динамо»
Чемпионат 09:30
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Политика
В России может измениться порядок рассмотрения вопросов гражданства
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.
Комсомольская правда 16:29
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Футбол
«Манчестер Сити» проиграл «Челси»
Советский спорт 17:11
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
Армия и оружие
ПВО Сирии сработало против атаки в двух провинциях
Сирийское агентство САНА сообщает, что в настоящий момент ПВО страны отражает атаку в воздушном пространстве Таль-Аль-Сахна в провинции Сувейда и Кабаджиба в провинции Дейр-эз-Зор.
Московский Комсомолец 23 июня в 15:16
Единоборства
Хорхе Масвидаль заявил, что готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым
Боец полусреднего веса и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль заявил, что готов провести бой с непобедимым чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, сообщает ESPN.
BetOn 17:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ призвала США не раздражать Россию
Если же США планирует перебросить свои войска в Польшу, то необходимо не забывать об Основополагающем акте Россия — НАТО 1997 года.
ИА Красная Весна вчера в 11:43
Происшествия
МВД разыскивает сыновей депутата по подозрению в убийстве
Черновик вчера в 05:48
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике
Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
ФАН 09:23
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05