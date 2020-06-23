Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 15:57

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новости23 июня в 18:52

Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Интерфаксвчера в 01:59

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъвчера в 00:05

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ruвчера в 07:06

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС23 июня в 17:20

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК23 июня в 16:37
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Здоровье

Мясников оценил глобальную смертность от коронавируса

Медик отметил, что глобальная смертность от вируса нового типа оказалась значительно меньше, чем это ожидалось изначально.
Народные новости 13:30
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Армия и оружие

Россия модернизирует «Искандеры»

Вестник Кавказа вчера в 07:44
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Футбол

Глава РПЛ прокомментировал информацию о коронавирусе в «Оренбурге»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в футбольном клубе «Оренбург».
RT на русском 06:56
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Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
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Политика

Аксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Крым-24" заявил, что Советский союз не распался бы, если бы у власти находился такой политик, как Владимир Путин.
Газета.Ru 16:44
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Космос

SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

Говорит Москва 11:25
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Шоу-бизнес

Лолита добивается выселения бывшего мужа через суд

Рамблер 09:04
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Хоккей

«Я что-то должен доказывать какому-то Знарку?» Как Анисин со скандалом уходил из «Динамо»

Чемпионат 09:30
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
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Политика

США предупредили Россию об изоляции в ООН

Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
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Общество

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
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Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

ИА Красная Весна вчера в 16:57
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Политика

Зеленский поражен масштабом наводнения на западе Украины

РЕН ТВ 16:05
Политика

В России может измениться порядок рассмотрения вопросов гражданства

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.
Комсомольская правда 16:29
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
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Футбол

«Манчестер Сити» проиграл «Челси»

Советский спорт 17:11
Политика

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Армия и оружие

ПВО Сирии сработало против атаки в двух провинциях

Сирийское агентство САНА сообщает, что в настоящий момент ПВО страны отражает атаку в воздушном пространстве Таль-Аль-Сахна в провинции Сувейда и Кабаджиба в провинции Дейр-эз-Зор.
Московский Комсомолец 23 июня в 15:16
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Единоборства

Хорхе Масвидаль заявил, что готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым

Боец полусреднего веса и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль заявил, что готов провести бой с непобедимым чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, сообщает ESPN.
BetOn 17:06
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Армия и оружие

Министр обороны ФРГ призвала США не раздражать Россию

Если же США планирует перебросить свои войска в Польшу, то необходимо не забывать об Основополагающем акте Россия — НАТО 1997 года.
ИА Красная Весна вчера в 11:43
Происшествия

МВД разыскивает сыновей депутата по подозрению в убийстве

Черновик вчера в 05:48
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Политика

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
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Шоу-бизнес

Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике

Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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