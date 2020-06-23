Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 15:57

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК23 июня в 16:37

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъвчера в 00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новости23 июня в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС23 июня в 17:20

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфакс23 июня в 17:11

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ruвчера в 07:06
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В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

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Общество

Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля

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Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
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В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
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Президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня, сообщило государственное ТВ республики.
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Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»

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Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
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В Кировской области скончалась еще одна женщина с коронавирусом

За прошедшие сутки в Кировской области выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом.
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Экс-главному врачу областной больницы предъявлено обвинение

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