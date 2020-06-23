Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

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