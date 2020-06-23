Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»
Интерфакс23 июня в 17:11
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Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
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Жителей Крыма в июне начнут тестировать на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщили в четверг журналистам в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
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Нева Спорт 04:26
Армия и оружие
Американский броневик проиграл «гонку» российскому «Тайфуну» в Сирии
На видео можно увидеть, что американский бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV предпринимается попытка обгона российского «Тайфун К-63968».
Car.ru 04:51
Происшествия
В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег
Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
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Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
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«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
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Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
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Общество
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Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, открытие зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
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Российская газета 06:37
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Машины Kia получат «механику» со сцеплением «по проводам»
Основной особенностью нового узла является то, что отсутствует механическая связь между трансмиссией и педалью сцепления.
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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
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МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого
МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.
ТАСС 07:31
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В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа
В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
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Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала подо Ржевом
Президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня, сообщило государственное ТВ республики.
Взгляд.ру вчера в 14:52
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Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»
ГЛАС.RU вчера в 23:48
Происшествия
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
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В Кировской области скончалась еще одна женщина с коронавирусом
За прошедшие сутки в Кировской области выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Вятка Областная 23 июня в 05:09
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Экс-главному врачу областной больницы предъявлено обвинение
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Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
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Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»
Белорусский лидер отметил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
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