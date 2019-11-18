Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.

«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

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