Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
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Рынок акций РФ утром поднялся к 2950 пунктам по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидирует Яндекс на новостях

Финмаркетвчера в 06:49

Совет директоров «Яндекса» одобрил обратный выкуп акций на $300 млн

News.ruвчера в 02:59

Совет директоров «Яндекса» одобрил buyback на $300 млн

ТАССвчера в 02:47

Акции «Яндекса» выросли на корпоративных новостях

DP.RUвчера в 02:47

Акции «Яндекса» растут на «Мосбирже»

ГЛАС.RUвчера в 02:43

«Яндекс» готов потратить $300 млн на выкуп своих акций

Ведомостивчера в 02:42

«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Интерфаксвчера в 02:26
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В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
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Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
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Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
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Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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О планах обзавестись второй супругой Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам лично.
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ЗВО укрепят бригадным комплектом ракетного комплекса «Искандер»

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Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru вчера в 08:45
Политика

Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ

Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
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Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере

Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
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Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного мотора ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
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Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
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Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

Life.ru 17 ноября в 13:09
Происшествия

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Сотрудники правоохранительных органов проверят владельцев оружия из числа учащихся в средних и высших учебных заведениях после стрельбы в одном из колледжей Благовещенска.
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Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

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Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
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Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
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Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи

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Apple проведет презентацию 2 декабря

Apple анонсировала презентацию для СМИ, которая пройдет 2 декабря 2019 года в Нью-Йорке. Никто не думал, что она вообще будет.
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Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
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