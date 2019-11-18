Экономика
Интерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн
Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
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Общество
В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним
ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Общество
Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу
Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Общество
РЖД показали прототип нового плацкарта
Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler
Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
Происшествия
Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки
Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова решил обзавестись второй женой
О планах обзавестись второй супругой Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам лично.
Армия и оружие
ЗВО укрепят бригадным комплектом ракетного комплекса «Искандер»
Ракетное соединение Западного военного округа получит бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Политика
Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ
Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Политика
Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
Общество
Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере
Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Авто
АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного мотора ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
Общество
Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей
Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
Футбол
Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой
Происшествия
В Приамурье проверят владельцев оружия среди студентов
Сотрудники правоохранительных органов проверят владельцев оружия из числа учащихся в средних и высших учебных заведениях после стрельбы в одном из колледжей Благовещенска.
Футбол
Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном
Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Игры
Дождались: Valve анонсировала новый Half-Life
Вчера компания Valve совершенно неожиданно анонсировала Half-Life: Alyx, заявив, что это флагманский проект для устройств виртуальной реальности.
Кино
Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
Британская актриса Софи ди Мартино присоединилась к касту сериала «Локи» от Marvel и Disney+.
Технологии
Apple проведет презентацию 2 декабря
Apple анонсировала презентацию для СМИ, которая пройдет 2 декабря 2019 года в Нью-Йорке. Никто не думал, что она вообще будет.
Авто
Электрический седан BMW i4 сможет развивать 530 сил
Выяснилось, что электромотор развивает 390 кВт (530 л.с.), то есть по отдаче находится на одном уровне с двигателем V8 4.4.
Путешествия
Россиянам предложили отдохнуть в Сирии
Другой туроператор, предлагающий поездки в Сирию, — компания «Миракл» — добавила к этому списку город Сайедная.
Футбол
Самарская область сократит финансирование «Крыльев Советов»
Заместитель губернатора Самарской области Андрей Фетисов заявил, что финансирование клуба Российской премьер-лиги "Крылья Советов" в сезоне-2020/21 останется на прежнем уровне порядке 1,6 миллиарда рублей в год, однако при этом расход бюджетных средств снизится вдвое, так как половина суммы должна быть собрана благодаря частным инвесторам.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.