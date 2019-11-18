Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
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Акции «Яндекса» выросли на корпоративных новостях

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Ведомости02:42

«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
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20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
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В Госдуме ответили на заявление китайских СМИ о слабых сторонах России

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По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
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HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори

Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
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Ротару снова начнет выступать в России

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Томский губернатор сделал 31 декабря выходным днем по просьбе женщин

Томский губернатор Сергей Жвачкин решил сделать вторник, 31 декабря, выходным днем по просьбе женщин.
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«На июль 2019 года NASA приобрело 70 мест в „Союзах“ стоимостью 3,9 миллиарда долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю», — сообщил Мартин.
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Александр Лукашенко захотел стать следующим президентом Белоруссии

Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.
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ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage

Обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage получили фирменный Х-образный стиль в передней части авто, который в компании называется Dynamic Shield.
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро 2017 года просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
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Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
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Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Сумма портфеля «твердых» заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией «Иркут», составила около $9 млрд.
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
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