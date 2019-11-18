Экономика
Интерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн
Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»
Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Политика
Полиция в Тбилиси начала разбирать палатки митингующих у парламента
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
ВМС Украины подтвердили получение от России трех кораблей
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Технологии
Sony опубликовала схемы геймпада PlayStation 5 — он отличается от DualShock 4
Японское подразделение Sony Interactive Entertainment опубликовало свежий патент, на иллюстрациях которого изображён геймпад для PlayStation 5 — причём пользователи составили схемы его сравнения с DualShock 4 для PS4.
Общество
Умер писатель и поэт Игорь Сахновский
Политика
В Госдуме ответили на заявление китайских СМИ о слабых сторонах России
Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал публикацию китайского издания Sohu о слабых местах России.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Кино
HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори
Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Общество
Томский губернатор сделал 31 декабря выходным днем по просьбе женщин
Томский губернатор Сергей Жвачкин решил сделать вторник, 31 декабря, выходным днем по просьбе женщин.
Политика
Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новых десантных кораблей России
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за доставку астронавтов на МКС
«На июль 2019 года NASA приобрело 70 мест в „Союзах“ стоимостью 3,9 миллиарда долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю», — сообщил Мартин.
Музыка
Лидер группы Rammstein даст единственный концерт в Сибири
17 марта 2020 года лидер популярной немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн даст свой единственный концерт за Уралом.
Гаджеты
Компания Intel анонсировала графический процессор Ponte Vecchio
На конференции разработчиков суперкомпьютеров в Деневере компания Intel вчера рассказала о графическом ускорителе общего назначения (GPGPU), оптимизированном для суперкомпьютерных вычислений и искусственного интеллекта.
Политика
Александр Лукашенко захотел стать следующим президентом Белоруссии
Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Авто
Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage
Обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage получили фирменный Х-образный стиль в передней части авто, который в компании называется Dynamic Shield.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро 2017 года просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Энергетика
Минск в начале декабря назовет сумму ущерба от поставок грязной нефти
Белоруссия в начале декабря представит РФ окончательную сумму ущерба, нанесенного поставками некачественной нефти.
Происшествия
Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве
Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Экономика
Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21
Сумма портфеля «твердых» заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией «Иркут», составила около $9 млрд.
Футбол
Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.