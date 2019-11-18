Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Яндекс» проведёт обратный выкуп акций Yandex N.V

REGNUM09:22

Рынок акций РФ утром поднялся к 2950 пунктам по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидирует Яндекс на новостях

Финмаркет06:49

Совет директоров «Яндекса» одобрил buyback на $300 млн

ТАСС02:47

Совет директоров «Яндекса» одобрил обратный выкуп акций на $300 млн

News.ru02:59

Акции «Яндекса» выросли на корпоративных новостях

DP.RU02:47

«Яндекс» готов потратить $300 млн на выкуп своих акций

Ведомости02:42

«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Интерфакс02:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Общество

Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа

Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
REGNUM 09:02
Происшествия

Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Известия 08:41
Спорт

Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Газета.Ru вчера в 10:14
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Политика

Климкин назвал причину успеха Путина в Донбассе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе благодаря разведению войск.
Наша версия вчера в 04:37
Здоровье

В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.
ТАСС вчера в 06:48
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Кино

Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»

Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Kinonews.ru 04:24
Политика

«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
РИА Новости 09:25
Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш

В понедельник, 18 ноября, стало известно, что фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш.
Piter.tv 08:23
Происшествия

Выпавший из электрички помощник машиниста умер в больнице

Машинист электропоезда не стал останавливать состав после того, как его помощник на ходу выпал на рельсы.
Neva.Today 11:14
Теннис

Рублев обыграл хорвата Гойо в стартовом матче Кубка Дэвиса

Sport24.ru 11:45
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Футбол

Стадион «Волгоград Арена» передали региону

АиФ Волгоград 03:07
Здоровье

Осторожно: Когда хурма смертельно вредна

Оказывается, хурма может быть еще и вредна.
Московский Комсомолец 01:39
Политика

Россия пока не подтвердила участие во встрече в «нормандском формате»

Россия пока официально не подтвердила своё участие во встрече в «нормандском формате». Переговоры четверки запланированы на 9 декабря.
SM News 15 ноября в 12:17
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Музыка

КП: София Ротару вернется на российскую сцену

Певица София Ротару, отказавшаяся от концертов в России в 2018-м, вернется в Москву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
БИЗНЕС Online вчера в 14:49
Общество

Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза

Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Российская газета 00:52
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко

Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.
RT на русском 08:46
Экономика

Промпроизводство в России выросло на 2,7%

По итогам 10 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в РФ увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Российская газета 11:38
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих

В Тбилиси начали разгонять акцию оппозиционеров у здания парламента, передает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:14
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Происшествия

20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Вести.Ru 07:56
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой

В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Bimru.ru 10:01
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Известия вчера в 19:24
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Наука

Найдена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили точный способ пересчета возраста собак в человеческий.
Российская газета 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное