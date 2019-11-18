Экономика
Интерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн
Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Общество
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
REGNUM 09:02
Происшествия
Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве
Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Известия 08:41
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Газета.Ru вчера в 10:14
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Политика
Климкин назвал причину успеха Путина в Донбассе
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе благодаря разведению войск.
Наша версия вчера в 04:37
Здоровье
В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой
Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.
ТАСС вчера в 06:48
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Kinonews.ru 04:24
Политика
«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
РИА Новости 09:25
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш
В понедельник, 18 ноября, стало известно, что фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш.
Piter.tv 08:23
Происшествия
Выпавший из электрички помощник машиниста умер в больнице
Машинист электропоезда не стал останавливать состав после того, как его помощник на ходу выпал на рельсы.
Neva.Today 11:14
Теннис
Рублев обыграл хорвата Гойо в стартовом матче Кубка Дэвиса
Sport24.ru 11:45
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Футбол
Стадион «Волгоград Арена» передали региону
АиФ Волгоград 03:07
Здоровье
Осторожно: Когда хурма смертельно вредна
Оказывается, хурма может быть еще и вредна.
Московский Комсомолец 01:39
Политика
Россия пока не подтвердила участие во встрече в «нормандском формате»
Россия пока официально не подтвердила своё участие во встрече в «нормандском формате». Переговоры четверки запланированы на 9 декабря.
SM News 15 ноября в 12:17
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Музыка
КП: София Ротару вернется на российскую сцену
Певица София Ротару, отказавшаяся от концертов в России в 2018-м, вернется в Москву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
БИЗНЕС Online вчера в 14:49
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Российская газета 00:52
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.
RT на русском 08:46
Экономика
Промпроизводство в России выросло на 2,7%
По итогам 10 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в РФ увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Российская газета 11:38
Политика
В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих
В Тбилиси начали разгонять акцию оппозиционеров у здания парламента, передает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:14
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Происшествия
20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»
Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Вести.Ru 07:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой
В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Bimru.ru 10:01
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Известия вчера в 19:24
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Наука
Найдена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили точный способ пересчета возраста собак в человеческий.
Российская газета 10:02