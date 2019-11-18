Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
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Акции «Яндекса» выросли на новостях о buy back

Банки.ру04:14

Совет директоров «Яндекса» одобрил обратный выкуп акций на $300 млн

News.ru02:59

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Совет директоров «Яндекса» одобрил buyback на $300 млн

ТАСС02:47

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Finam.Ru02:21

«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Интерфакс02:26
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По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
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В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.
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