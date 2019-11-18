Экономика
Интерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн
Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
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Технологии
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Во Владивостоке установили личности стрелявших у ЗАГСа молодоженов
Полицейские установили личности молодоженов, устроивших стрельбу у Первомайского ЗАГСа во Владивостоке, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.
Политика
Новый премьер Молдавии летит в Москву
Новый премьер Молдавии Ион Кику сообщил о намерении совершить первый зарубежный визит - в Россию.
Политика
В ДНР ответили на планы Украины депортировать жителей Донбасса
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не допустят реализации плана Киева по депортации жителей Донбасса.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Авто
УАЗ разработает новый турбомотор
В 2020 году Ульяновский автозавод планирует оснастить свои машины новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен
По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Политика
В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли
В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.
Политика
В Грузии начались акции протеста оппозиционных сил
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в США убиты 4 человека
В городе Фресно в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на домашней вечеринке, передает CNN.
Кино
В Туле прошел кинофестиваль коротких фильмов «Шорты»
16 ноября в атриуме Тульского кремля прошло торжественное награждение победителей Международного независимого фестиваля коротких фильмов "Шорты".
Общество
Коллекторы просят защиты от должников
НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего представителя за хамство
Константин Шишманиди был назначен полпредом губернатора по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску в конце апреля 2018 года.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Футбол
Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Общество
Рынок труда для пенсионеров Карелии признан одним из худших в стране
Карелия признана аутсайдером в рейтинге привлекательности рынка труда для пенсионеров.
Политика
Большинство россиян оценили отношения РФ и США негативно
Результаты опроса ВЦИОМ показали, что подавляющее большинства россиян (85%) негативно оценивают нынешний уровень отношений РФ и США.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Общество
Минкомсвязь предупредила об отказе бесплатно выделить частоты для 5G
Минкомсвязь готовится внести изменения в Концепцию создания и развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России, согласно которым частоты 4,4–4,9 ГГц будут выставлены на торги, хотя ранее ведомство обещало выделить их операторам бесплатно.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Политика
На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений
Ранее, 14 ноября, глава украинского МИД заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата.
Армия и оружие
Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.