Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
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«Яндекс» проведёт обратный выкуп акций Yandex N.V

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Совет директоров «Яндекса» одобрил buyback на $300 млн

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Совет директоров «Яндекса» одобрил обратный выкуп акций на $300 млн

News.ru02:59

«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Интерфакс02:26
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
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