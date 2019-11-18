Экономика
Интерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн
Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
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Общество
Госсовет Китая сменил главу полиции Гонконга
Правительство Китая по предложению главы администрации Гонконга Кэрри Лам во вторник утвердило в должности руководителя полиции этого специального административного района КНР Криса Тана.
Театры
Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»
На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Политика
Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Хоккей
Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:0. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
Единоборства
Артем Лобов прокомментировал свое поражение
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Политика
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Политика
«Нафтогаз» хочет обсудить предложение «Газпрома» с Еврокомиссией
НАК «Нафтогаз Украины» планирует обсудить предложение «Газпрома» о продлении транзитного контракта с участием РФ и Еврокомиссии.
Гаджеты
Назван лучший смартфон 2019 года по версии China Mobile
Китайский оператор China Mobile опубликовал рейтинг лучших смартфонов за 2019 году.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Футбол
Испания крупно обыграла Румынию в квалификации к Евро-2020
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Общество
«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии
Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Авто
Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы
В Сети опубликованы «внеконкурсные» эскизы коммерческой модели «ГАЗель Next», нарисованные Геннадием Рябовым в 2006 году.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Единоборства
Иранский Халк дебютирует в кулачных боях
Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
Происшествия
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Происшествия
В Забайкалье на пожаре в жилом доме погибли три человека
Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Общество
В Петербурге пропали два высокопоставленных таможенника
По данным издания, начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни полковник Олег Гусев пропал в начале прошлой недели.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
Экономика
Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился
Уточняется, что в течение 2 недель облигаций купили на 210 млн. долларов, а с 11 по 17 ноября российский рынок акций вырос на 140 млн. долларов.