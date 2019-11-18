Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
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«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

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Рост акций «Яндекса» на Мосбирже превысил 5,5%

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Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

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Ведомости02:56

Совет директоров «Яндекса» одобрил обратный выкуп акций на $300 млн

News.ru02:59

Акции «Яндекса» дорожают на фоне изменений в управлении компанией

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