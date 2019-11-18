Экономика
RuNews24.ru«Яндекс» решил выкупить свои акции на $300 млн
Программа будет действовать в течение 12 месяцев, пишет «Интерфакс». В компании сообщили об изменении структуры управления в связи с «изменениями в регуляторной среде на ключевом для себя рынке».
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Политика
Стала известна дата слушаний по делу задержанных украинских кораблей
Пресс-служба МИД Украины на своей странице в Facebook рассказала, когда состоятся первые слушания в Международном трибунале ООН по делу задержанных в Керченском проливе украинских кораблей.
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности поставить Турции Су-35 и Су-57
О готовности поставить Турции Су-35, если у Анкары возникнет желание, Чемезов говорил еще в июле.
Наука
Физики получили пластичное стекло
Множество веществ может формировать материалы с такой структурой, но наиболее распространенным вариантом являются стекла на основе оксида кремния.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Экономика
Акции «Яндекса» подскочили на 10% на новостях об изменении структуры
Изменения предполагают передачу значительной части акций класса B, которые сейчас принадлежат одному из основателей Аркадию Воложу в семейный траст, а также расширение прав «золотой акции» компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов, который будет создан в ближайшее время.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Политика
Москва назвала причину возврата Украине кораблей
Россия вернула Киеву три военных корабля, как только Украина согласилась с предложенной процедурой возврата, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Шоу-бизнес
Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе
Фото своей стрижки Алсу выложила в Instagram, пояснив, что прическа — часть образа для нового клипа.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Футбол
Черчесов высказался о шансах Жиркова и Головина сыграть с Сан-Марино
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил шансы защитника Юрия Жиркова и полузащитника Александра Головина выйти на поле в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Шоу-бизнес
Разгорелся скандал между Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым
Похоже, что назревает очередной скандал в мире шоу-бизнеса. На этот раз речь об интернет войне между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой.
Футбол
ЦСКА разгромил ростовский СКА в товарищеском матче
ЦСКА отпраздновал разгромную победу над ростовским СКА в товарищеском поединке.
Общество
Устыдившийся за ведомство замглавы ФСИН Максименко подал в отставку
Замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку после того, как ему было запрещено давать комментарии от имени ведомства.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались очень опасными
Бюджетные смартфоны на платформе Android оказались опасны для пользователей.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Политика
Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
Политика
Грызлов предостерег от пересмотра Минских соглашений в других форматах
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов предостерег от попыток к пересмотру минских договоренностей, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
Происшествия
На дороге под Красноярском без вести пропала девушка на Solaris
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Технологии
Google внезапно расширила стартовую линейку Stadia почти в два раза
На прошлой неделе Google анонсировала стартовую линейку Google Stadia, в которую, к удивлению многих геймеров, вошли только 12 игр.
Хоккей
Фанаты челябинского «Трактора» потребовали отставки руководства клуба
Фанаты ХК «Трактор» опубликовали открытое письмо на имя президента клуба – губернатора Челябинской области Алексея Текслера, обращение появилось в группе «Сектора А» в соцсети.
Наука