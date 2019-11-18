Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ru«Яндекс» решил выкупить свои акции на $300 млн

Программа будет действовать в течение 12 месяцев, пишет «Интерфакс». В компании сообщили об изменении структуры управления в связи с «изменениями в регуляторной среде на ключевом для себя рынке».
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