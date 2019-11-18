Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
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Совет директоров «Яндекса» одобрил обратный выкуп акций на $300 млн

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«Яндекс» проведёт обратный выкуп акций Yandex N.V

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Старейшая на рынке УК «КапиталЪ» сдала лицензию

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Совет директоров «Яндекса» одобрил buyback на $300 млн

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«Яндекс» готов потратить $300 млн на выкуп своих акций

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Оценка миссией ОБСЕ хода парламентских выборов в Белоруссии является необъективной и неаргументированной.
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Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
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Галкин опроверг сообщения об отмене его концертов

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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

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NASA впервые описало «танец» лун на орбите Нептуна

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Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
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В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
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На Сахалин и Курилы придет циклон со снегопадами и штормами

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Биатлон могут ждать серьёзные изменения из-за инициативы Еврокомиссии

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