Акции могут выкупаться на открытом рынке, сроки и объем выкупа зависят от многих факторов, включая рыночные. Программа будет действовать в течение 12 месяцев, пишет «Интерфакс».

«Яндекс» решил выкупить свои акции на $300 млн

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