Экономика
RuNews24.ru«Яндекс» решил выкупить свои акции на $300 млн
Акции могут выкупаться на открытом рынке, сроки и объем выкупа зависят от многих факторов, включая рыночные. Программа будет действовать в течение 12 месяцев, пишет «Интерфакс».
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Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Общество
«Яндекс» хочет поменять структуру управления компанией
"Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании", — приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Яндекса" Джона Бойнтона.
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Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
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Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе футболиста «Ахмата» Митришева
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе своего партнёра по команде — Магомеда Митришева.
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В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
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Результаты опроса ВЦИОМ показали, что подавляющее большинства россиян (85%) негативно оценивают нынешний уровень отношений РФ и США.
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Аппарат для посадки на Марс протестировали в Китае
Специалисты Китайского национального космического управления провели испытание устройства для посадки на поверхность Марса.
Армия и оружие
В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО
Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
Общество
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Общество
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Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус осталась без обручального кольца
Актриса Кристина Асмус откровенно рассказала о том, куда делось ее обручальное кольцо. Об этом пишет издание «Актуальные новости».
Шоу-бизнес
Беременная Костенко объяснила отказ кормить ребенка грудью
Анастасия Костенко объяснила поклонникам, почему перевела дочь на искусственное питание, когда той было всего полгода.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Шоу-бизнес
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Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Экономика
Bitcoin начал дорожать. Что помешает росту курса криптовалюты
Трейдер опубликовал график вычислительной мощности сети первой криптовалюты начиная с 2011 года.
Технологии
Стартовую линейку Google Stadia расширили до 22 игр
Руководитель Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) в своём микроблоге объявил о расширении стартового набора облачного сервиса Google практически в два раза — теперь на запуске ожидаются 22 игры.
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В Европе сертифицировали три неизвестных смартфона Nokia
В Европе сертификацию прошли сразу три неизвестных смартфона, выпускаемых под брендом Nokia.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
Общество
Президента Сербии Вучича выписали из больницы
Президента Сербии Александра Вучичича после курса лечения выписали из Военно-медицинской академии в Белграде.
Происшествия
Мать убитой Анастасии Ещенко увезли с похорон на скорой
Мать Анастасии Ещенко с похорон дочери увезли в больницу на скорой.
Общество
Минкомсвязь предупредила об отказе бесплатно выделить частоты для 5G
Если до конца октября операторами связи не будет подписано соглашение о создании совместного предприятия для развертывания сетей 5G, ведомство оставляет за собой право выставить частоты 4,4–4,9 ГГц на торги, написал Иванов.
Политика
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Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.