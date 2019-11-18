Акции могут выкупаться на открытом рынке, сроки и объем выкупа зависят от многих факторов, включая рыночные. Программа будет действовать в течение 12 месяцев, пишет «Интерфакс».

«Яндекс» решил выкупить свои акции на $300 млн

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Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Политика Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.

Происшествия Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.

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Политика В Германии заявили, что Европе не нужен сжиженный газ США По словам политика, США давно угрожают участникам реализации «Северного потока – 2» санкциями, и Германия вместе с другими странами ЕС должна обдумать возможный ответ на такие действия.

Гаджеты Samsung снизит стоимость своих смартфонов Перенос производства позволит компании сэкономить на расходах порядка 30%, а это позволит снизить стоимость самих смартфонов.

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Общество В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".