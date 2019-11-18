Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ru«Яндекс» решил выкупить свои акции на $300 млн

Акции могут выкупаться на открытом рынке, сроки и объем выкупа зависят от многих факторов, включая рыночные. Программа будет действовать в течение 12 месяцев, пишет «Интерфакс».
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Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
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Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
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В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»

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Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
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