Экономика
Ведомости«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
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с чего всё началось
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.Ведомостивчера в 16:53
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Происшествия
Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы
Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус.
Lenta.ru 01:21
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
Политика
Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»
Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
РБК вчера в 22:52
Политика
Путин назначил зампреда ВС РФ Свириденко замминистра юстиции
Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Верховного суда РФ Олега Свириденко заместителем министра юстиции России.
News.ru 03:16
Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Футбол
ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы
Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей.
ODDS.ru 01:21
Футбол
«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru вчера в 16:52
Армия и оружие
Бомбардировщики ВКС России и сторожевые корабли обратили корабли НАТО в бегство после провокации
Российские военные наказали НАТО за попытку провокации рядом с российскими границами, заставив корабли Североатлантического альянса обратиться в бегство после того, как в направлении их направились российские сторожевые корабли, а в небо были подняты бомбардировщики и истребители.
Avia.pro вчера в 07:09
Происшествия
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135
Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 135, передаёт Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.
RT на русском вчера в 11:55
Происшествия
BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы
Москва 24 вчера в 15:28
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия
СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму
Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета вчера в 10:33
Энергетика
На Дальнем Востоке резко подорожал бензин
По его данным, на 31 июля в Приморском крае розничные цены обеих компаний на АИ-95 были на 8% (почти 4 рубля на литр) ниже оптовых цен Комсомольского НПЗ, являющимся единственным на Дальнем Востоке, который продает бензин на бирже, а на АИ-98 – почти на 6% (3 рубля на литр).
Новый День 03:07
Транспорт
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Авто
Ozon займется продажами автомобилей вместе с «Автомиром»
Интерфакс вчера в 17:19
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести вчера в 03:26
Игры
Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Происшествия
В Омске в ДТП с такси погибли три человека
Омск, 6 августа 2020, 07:48 — REGNUM В Омске при столкновении такси с Lexus погибли водитель и обе пассажирки такси.
REGNUM 00:48
Общество
Назван способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж
По словам адвоката, обвиняемый в госизмене Сафронов использовал для передачи данных свой персональный компьютер, расположенный по месту его жительства в Москве.
BFM.ru 03:20
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни
Специалисты объяснили, чего стоит опасаться при употреблении данного продукта. Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни.
Piter.tv 03:02
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
Вести.Ru вчера в 21:29
Здоровье
В Курганской области снижается число абортов
Более 300 женщин решили сохранить ребенка после беседы с психологом В 2019 года в Курганской области на 12,9% меньше женщин сделали аборты по сравнению с 2018 годом.
Курган и курганцы 02:40
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 27 февраля
Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2999,04 пункта на 10:19 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 03:21
Футбол
Семин иронично посоветовал Фарфану не обижаться на «Локомотив»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход из стана «железнодорожников» Джефферсона Фарфана.
ProstoProSport вчера в 23:37
Политика
Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости
Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа после блокировки в Twitter и Facebook размещенного видео о COVID-19 заявила, что соцсети предвзято относятся к главе государства.
Интерфакс вчера в 23:36
Происшествия
Эксперт оценил возможность наказания владельца судна Rhosus
Владелец судна Rhosus, груз с которого мог взорваться в ливанском Бейруте, не понесет ответственности за трагедию, считает председатель Дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Известия вчера в 23:15