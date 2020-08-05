Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Или во всяком случае зарезервировал за собой такую возможность в будущем.
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с чего всё началось

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомостивчера в 16:53

Подробнее о событии

СМИ: «Яндекс» зарегистрировал 17 торговых марок

REGNUM02:51

За длинным рублём. «Яндекс» меняет «Деньги» на «Банк»

Life.ru04 августа в 06:30

«ЯБанк» и «ЯКредит». «Яндекс» зарегистрирует 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах

Дождь02:45

«Яндекс» начал регистрацию товарных знаков для финансовой деятельности

ИА Красная Веснавчера в 23:59

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Ведомостивчера в 16:53

«Яндекс» начал превращение в банк

CNewsвчера в 11:17

СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»

Телеканал 360°02:46
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Происшествия

Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы

Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус.
Lenta.ru 01:21
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Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
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Политика

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

РБК вчера в 12:27
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Политика

Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
РБК вчера в 22:52
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Политика

Путин назначил зампреда ВС РФ Свириденко замминистра юстиции

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Верховного суда РФ Олега Свириденко заместителем министра юстиции России.
News.ru 03:16
Политика

На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
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Футбол

ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы

Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей.
ODDS.ru 01:21
Футбол

«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru вчера в 16:52
Армия и оружие

Бомбардировщики ВКС России и сторожевые корабли обратили корабли НАТО в бегство после провокации

Российские военные наказали НАТО за попытку провокации рядом с российскими границами, заставив корабли Североатлантического альянса обратиться в бегство после того, как в направлении их направились российские сторожевые корабли, а в небо были подняты бомбардировщики и истребители.
Avia.pro вчера в 07:09
4
Происшествия

Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135

Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 135, передаёт Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.
RT на русском вчера в 11:55
Происшествия

BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Москва 24 вчера в 15:28
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Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
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Происшествия

СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета вчера в 10:33
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Энергетика

На Дальнем Востоке резко подорожал бензин

По его данным, на 31 июля в Приморском крае розничные цены обеих компаний на АИ-95 были на 8% (почти 4 рубля на литр) ниже оптовых цен Комсомольского НПЗ, являющимся единственным на Дальнем Востоке, который продает бензин на бирже, а на АИ-98 – почти на 6% (3 рубля на литр).
Новый День 03:07
4
Транспорт

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
4
Авто

Ozon займется продажами автомобилей вместе с «Автомиром»

Интерфакс вчера в 17:19
11
Происшествия

Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу

Государственные Вести вчера в 03:26
46
Игры

Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com вчера в 04:37
29
Шоу-бизнес

Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
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Происшествия

В Омске в ДТП с такси погибли три человека

Омск, 6 августа 2020, 07:48 — REGNUM В Омске при столкновении такси с Lexus погибли водитель и обе пассажирки такси.
REGNUM 00:48
Общество

Назван способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж

По словам адвоката, обвиняемый в госизмене Сафронов использовал для передачи данных свой персональный компьютер, расположенный по месту его жительства в Москве.
BFM.ru 03:20
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 04 августа в 10:29
2,4K
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни

Специалисты объяснили, чего стоит опасаться при употреблении данного продукта. Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни.
Piter.tv 03:02
5
Происшествия

В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих

Вести.Ru вчера в 21:29
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Здоровье

В Курганской области снижается число абортов

Более 300 женщин решили сохранить ребенка после беседы с психологом В 2019 года в Курганской области на 12,9% меньше женщин сделали аборты по сравнению с 2018 годом.
Курган и курганцы 02:40
Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
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Финансы

Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 27 февраля

Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2999,04 пункта на 10:19 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 03:21
Футбол

Семин иронично посоветовал Фарфану не обижаться на «Локомотив»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход из стана «железнодорожников» Джефферсона Фарфана.
ProstoProSport вчера в 23:37
1
Политика

Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа после блокировки в Twitter и Facebook размещенного видео о COVID-19 заявила, что соцсети предвзято относятся к главе государства.
Интерфакс вчера в 23:36
4
Происшествия

Эксперт оценил возможность наказания владельца судна Rhosus

Владелец судна Rhosus, груз с которого мог взорваться в ливанском Бейруте, не понесет ответственности за трагедию, считает председатель Дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Известия вчера в 23:15
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