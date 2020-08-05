Экономика
Ведомости«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
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с чего всё началось
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.Ведомостивчера в 16:53
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Армия и оружие
Су-27 поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Общественная служба новостей вчера в 13:53
Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
Evo-rus.com 02:36
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело вчера в 11:22
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
Политика
Google заблокировал около 90 YouTube-каналов, связанных с Россией
Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ, в рамках борьбы с дезинформацией, сообщается в блоге Google.
РИА Новости 01:56
Армия и оружие
Больше шансов: ракету для С-400 сравнили с оружием «Рафалей» в Индии
Как предполагается, для нейтрализации авиации противника, например, пакистанских истребителей JF-17 Block II и F-16C Fighting Falcon, индийские силы будут применять ракеты большой дальности, такие как Meteor (150-250 километров) для "Рафаль", и 40Н6 (380 километров) для С-400.
Российская газета вчера в 05:43
Транспорт
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Samsung Electronics в режиме онлайн-презентации представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, часы Galaxy Watch3.
Ведомости вчера в 17:21
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести вчера в 03:26
Культура
Белоярская крепость на Алтае станет декорацией для фэнтези-сериала
Алтайские кинематографисты собираются в октябре начать съемки комедийного фэнтези-сериала «Таверна NPC».
Алтайская правда 01:15
Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
В Турции опровергли сообщения о вспышке коронавируса на курортах
Минздрав Турции прокомментировал сообщения о росте новых случаев коронавируса в регионе.
ФедералПресс вчера в 23:36
Кино
Опубликован трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»
Стриминговый сервис HBO Max порадовал фанатов трейлером долгожданного научно-фантастического сериала Ридли Скотта Воспитанный волками про будущее после уничтожения земли.
iReactor 03:08
Политика
Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока
Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток.
REGNUM вчера в 20:48
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор.
RT на русском вчера в 03:27
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН вчера в 14:30
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии назвал условие смены власти в стране
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что результаты выборов 9 августа в стране предопределены, возможные протесты их исход не изменят: для смены власти необходимо международное давление.
РИА Новости 03:18
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".
РИА Новости 02:05
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Общество
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Путешествия
Стали известны отпускные маршруты петербуржцев в августе
Санкт-Петербург, 6 августа 2020, 09:55 — REGNUM Стали известный популярные среди петербуржцев туристические направления в августе 2020 года.
REGNUM 02:55
Экономика
Спрос на вторичное жилье в Москве почти восстановился после карантина
В Москве отмечают восстановление спроса на вторичное жилье.
РБК вчера в 02:43
Политика
Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
РБК вчера в 12:27
Происшествия
СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму
Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru вчера в 09:07
Футбол
Бартомеу перечислил футболистов «Барселоны», которые не продаются
Стали известны футболисты, которые точно не покинут каталонскую «Барселону». Об этом рассказал президент испанского гранда Хосеп Бартомеу.
Евро-футбол.ру 01:09