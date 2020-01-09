Другой собеседник утверждает, что сеть Tele2 станет базовой, но абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами — с остальными еще идут переговоры.

с чего всё началось

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ». Один из собеседников издания рассказал, что «Яндекс» позволит абонентам переключаться между операторами, с ними сейчас продолжаются переговоры.

Политика Зеленский призвал Канаду помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду и другие страны мира присоединиться к расследованию крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

Культура Церемония вручения премии «Оскар» вновь осталась без ведущего В 2019 году церемония вручения премии «Оскар» впервые прошла без ведущего — после того, как комедийный актер Кевин Харт отклонил соответствующее предложение академии на фоне скандала из-за его нетолерантных высказываний в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.

Гаджеты CES 2020. Amazfit обновила популярные часы Bip моделью Bip S После огромного успеха и популярности Amazfit Bip Lite и Amazfit Bip, на CES 2020 дебютировали часы Amazfit Bip S. Их все объединяет Huami-PAI, показатель личной активности, который дает вам подробную информацию о здоровье сердца и общей активности, помогая вам достичь или сохранить ваши личные достижения.

Происшествия Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.

Экономика Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.

Шоу-бизнес Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.

Гаджеты Intel предложит процессоры Tiger Lake для сегмента Интернета вещей Представленные на CES 2020 мобильные 10-нм процессоры Tiger Lake получили новые наборы команд для ускорения работы систем искусственного интеллекта, да и графическая подсистема поколения Intel Xe определённым образом оптимизирована для применения в этой сфере.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.