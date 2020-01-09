Технологии
Lenta.ru«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ». Один из собеседников издания рассказал, что «Яндекс» позволит абонентам переключаться между операторами, с ними сейчас продолжаются переговоры.
Читать в источнике
Оценить103
с чего всё началось
Другой собеседник утверждает, что сеть Tele2 станет базовой, но абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами — с остальными еще идут переговоры.Коммерсантъвчера в 17:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Политика
Зеленский призвал Канаду помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду и другие страны мира присоединиться к расследованию крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» вновь осталась без ведущего
В 2019 году церемония вручения премии «Оскар» впервые прошла без ведущего — после того, как комедийный актер Кевин Харт отклонил соответствующее предложение академии на фоне скандала из-за его нетолерантных высказываний в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Общество
Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи
Водитель такси выставил из автомобиля жену российского футболиста Павла Погребняка Марию и выбросил ее вещи.
Армия и оружие
В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах
Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
Гаджеты
CES 2020. Amazfit обновила популярные часы Bip моделью Bip S
После огромного успеха и популярности Amazfit Bip Lite и Amazfit Bip, на CES 2020 дебютировали часы Amazfit Bip S. Их все объединяет Huami-PAI, показатель личной активности, который дает вам подробную информацию о здоровье сердца и общей активности, помогая вам достичь или сохранить ваши личные достижения.
Происшествия
В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП
В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН: Тегеран завершил месть за Сулеймани
Постоянный представитель Ирана в Организации Объединенных наций Маджид Тахт-Раванчи заявил сегодня, что его страна "завершила месть за убийство генерала Касема Сулеймани".
Фигурное катание
Максим Траньков: я на распутье, но не сдамся
Если бы Александр Смирнов катался с Таней, он бы тоже выиграл Олимпийские игры.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Экономика
Нормативная стоимость жилья снова увеличена в Алтайском крае
Что касается Сибири, в Алтайском крае нормативная стоимость жилья одна из самых низких в СФО.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Армия и оружие
Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет
Политика
Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Экономика
Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами
Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.
Гаджеты
Intel предложит процессоры Tiger Lake для сегмента Интернета вещей
Представленные на CES 2020 мобильные 10-нм процессоры Tiger Lake получили новые наборы команд для ускорения работы систем искусственного интеллекта, да и графическая подсистема поколения Intel Xe определённым образом оптимизирована для применения в этой сфере.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.