«Яндекс» не первая крупная интернет-компания, которая запускает своего оператора. В июле 2017 года оператора VK Mobile на сети "МегаФона" запустила социальная сеть "ВКонтакте". Но уже в марте 2018 года "МегаФон" объявил о закрытии проекта.

с чего всё началось

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ». Один из собеседников издания рассказал, что «Яндекс» позволит абонентам переключаться между операторами, с ними сейчас продолжаются переговоры.

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