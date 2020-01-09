Технологии
Lenta.ru«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ». Один из собеседников издания рассказал, что «Яндекс» позволит абонентам переключаться между операторами, с ними сейчас продолжаются переговоры.
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с чего всё началось
«Яндекс» не первая крупная интернет-компания, которая запускает своего оператора. В июле 2017 года оператора VK Mobile на сети "МегаФона" запустила социальная сеть "ВКонтакте". Но уже в марте 2018 года "МегаФон" объявил о закрытии проекта.Коммерсантъвчера в 17:24
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Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флота (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Политика
В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота
В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.
Политика
Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в Россию
"Новый назначенный Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России", - ответили в посольстве на вопрос агентства.
Армия и оружие
Армия Хафтара ввела бесполетную зону над Триполи
Генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ввела бесполетную зону над всей территорией Триполи, в том числе над единственным действующим аэропортом Митига.
Армия и оружие
Венедиктов считает, что Третья мировая война уже идет и России придется в ней участвовать
США, имея в виду нефтяные интересы, преследуют свои цели. Война эта началась не вчера и не сегодня.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Армия и оружие
Иран не пойдёт на переговоры с США – эксперт
По утверждению агентства, постоянным представителем США при ООН Келли Крафт было направлено письмо в Совет Безопасности ООН, в котором говорилось о готовности Вашингтона начать переговоры с Тегераном без предварительных договоренностей.
Шоу-бизнес
Андрей Губин никогда не вернется на сцену
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.
Экономика
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Шоу-бизнес
Известная канадская певица ждёт ребёнка от Илона Маска
31-летняя певица с канадскими и украинскими корнями Клэр Буше, известная по сценическому имени Grimes, намекнула, что ждёт ребёнка от основателя SpaceX Илона Маска.
Здоровье
Врачи в Москве помогли родиться ребенку с огромным тромбом в пуповине
Врачи столичной клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева помогли родиться малышу с четырехкратным обвитием и 10-сантиметровым тромбом в пуповине, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
Здоровье
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Общество
Wildberries открыла продажи в Европе
Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании.
Культура
Фрай станет ведущим шоу о существах из «Фантастических тварей»
В передаче, которая получила название Fantastic Beasts: A Natural History («Фантастические твари: естественная история»), сказочных созданий из вселенной о Гарри Поттере будут сравнивать с настоящими животными.
Происшествия
СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда
Информацию об использовании рабского труда в Дагестане, размещенную в СМИ и в интернете, проверят следователи.
Общество
В «Столото» назвали имя лотерейного миллиардера
Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 миллиард рублей, вышла на связь, ею оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая получила счастливый билет в подарок от дочери, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Общество
В России введут обязательную маркировку лекарств с 1 июля 2020 года
Как уточняется в документе, с 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
Хоккей
Кто будет играть в плей-офф Восточной конференции КХЛ в сезоне-2019/2020, расклады
Прикидываем расклад на самую горячую пору регулярного сезона. Начинаем с Восточной конференции.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.