Общество

RT на русскомRT на русском«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах

Компания «Яндекс» сообщила о сбоях в работе своих сервисов, принимаются меры по их устранению.
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«Ситимобил» допустил повышение цен на поездки из-за сбоя у «Яндекса»

РБК12:35

В «Яндексе» заявили об устранении неполадок в работе сервисов

Известия12:04

Россияне пожаловались на сбой в «Яндексе»

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Интерфакс10:58

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

ТАСС10:55

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Коммерсантъ11:27

В «Яндексе» сообщили об устранении сбоя в работе сервисов

Rambler News Service11:01
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Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru вчера в 10:44
Политика

Большинство украинцев назвали Россию враждебной страной

Большинство украинцев назвали Россию враждебно настроенной к их государству страной.
Lenta.ru 12:34
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Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
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Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»

Российская газета 02:57
Политика

В «Слуге народа» выступили против выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая выступила против выплат пенсий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так как «неизвестны их взгляды по отношению к России».
Rambler News Service 09:39
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Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:23
Политика

Киев признал неготовность к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
РИА Новости 12:44
Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:11
Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Военное дело 11:02
Армия и оружие

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
РИА Новости 13:42
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Здоровье

Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ

Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Бел.Ру вчера в 03:59
Общество

ФАС сообщила о превышении цен на медицинские маски в Дагестане на 650%

Наибольшее завышение цены на медицинские маски было зафиксировано в Дагестане.
РБК 09:20
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
REGNUM 09:17
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении»

Продюсер Александра Панайотова певец Григорий Лепс высказался о заявлении композитора Игоря Крутого о вероятном участии его подопечного в «Евровидении-2020».
Пятый канал 02 февраля в 10:57
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru вчера в 06:39
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 03 февраля в 08:38
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК вчера в 07:07
Единоборства

Журналист Кашин обвинил Хабиба Нурмагомедова в дискредитации России

Газета.Ru 12:32
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Игры

Глава Xbox: теперь нашими основными соперниками стали Amazon и Google

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил The Verge, что из-за грядущей войны облачных сервисов основными конкурентами Xbox стали Google и Amazon.
Игромания.ру 09:09
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна 14:18
Политика

МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США

Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
Красная весна 13:44
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 10:35
Происшествия

У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:25
Армия и оружие

Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены, сообщает в преддверии выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия — разработчика данной техники — корпорации «Уралвагонзавод».
ФАН вчера в 20:31
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

РБК 10:22
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