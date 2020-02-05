Общество
RT на русском«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах
Компания «Яндекс» сообщила о сбоях в работе своих сервисов, принимаются меры по их устранению.
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Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
Политика
Большинство украинцев назвали Россию враждебной страной
Большинство украинцев назвали Россию враждебно настроенной к их государству страной.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Кино
Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»
Политика
В «Слуге народа» выступили против выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая выступила против выплат пенсий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так как «неизвестны их взгляды по отношению к России».
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Здоровье
Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ
Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Общество
ФАС сообщила о превышении цен на медицинские маски в Дагестане на 650%
Наибольшее завышение цены на медицинские маски было зафиксировано в Дагестане.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе
Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении»
Продюсер Александра Панайотова певец Григорий Лепс высказался о заявлении композитора Игоря Крутого о вероятном участии его подопечного в «Евровидении-2020».
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Игры
Глава Xbox: теперь нашими основными соперниками стали Amazon и Google
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил The Verge, что из-за грядущей войны облачных сервисов основными конкурентами Xbox стали Google и Amazon.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Политика
МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США
Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Армия и оружие
Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены, сообщает в преддверии выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия — разработчика данной техники — корпорации «Уралвагонзавод».