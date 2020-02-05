Компания «Яндекс» сообщила о сбоях в работе своих сервисов, принимаются меры по их устранению.

«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах

Происшествия Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".

Политика Киев признал неготовность к возвращению Крыма "Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Здоровье Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.

Армия и оружие Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.

Музыка Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении» Продюсер Александра Панайотова певец Григорий Лепс высказался о заявлении композитора Игоря Крутого о вероятном участии его подопечного в «Евровидении-2020».

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Политика МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.