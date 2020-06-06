Общество

RT на русскомRT на русском«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет

Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.
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Топ новых слов 2020 года по версии «Яндекса» возглавили «ауф» и «локдаун»

Интерфакс06:11

Ауф, локдаун и падра: Яндекс составил список популярных новых слов русского языка

Вести.Ru06:54

«Яндекс» опубликовал список новых слов россиян за последнее десятилетие

Lenta.ru06:51

Исследование: составлен топ новых слов за последние 10 лет

Российская газета06:18

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

РБК07:54

Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия

ТАСС06:10

Ауф, кек, эщкере. «Яндекс» составил топ новых слов в русском языке за последнее десятилетие

Фонтанка.Ру05:45
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Происшествия

В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский

РБК 08:05
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Футбол

Байер — Бавария 2:4

Газета.Ru 08:56
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
2K
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости вчера в 12:35
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Авто

Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа

На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
Motor вчера в 03:45
4
Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Происшествия

В пермском лесу третий день подряд ищут пропавшего ребенка

В Прикамье пропал 10-летний мальчик, житель поселка Лель Гайнского района. Он уехал в лес на велосипеде 3 июня и не вернулся с прогулки.
Российская газета вчера в 02:30
4
Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

ТАСС вчера в 20:30
145
Происшествия

В Волге заметили нефтяное пятно

РИА Новости 11:28
6
Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
6
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Гаджеты

Intel решил остановить выпуск процессоров Core X до 2021 года

Компания Intel решила остановить выпуск процессоров Core X до 2021 года.
Дни24 04 июня в 09:10
Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело вчера в 01:21
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
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Экономика

Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат.
Российская газета вчера в 13:34
Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
28
Армия и оружие

В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США

Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше.
ТАСС 04 июня в 06:41
23
Общество

Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала шуточный видеоролик в поддержку американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».
Lenta.ru 10:28
Здоровье

В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

РИА Новости 05:35
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Культура

Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Здоровье

В России вакцинация от гриппа начнется в августе

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 09:53
7
Политика

ДНР планирует предложить «России» работать в Донбассе

Власти Донецкой Народной Республики планируют начать переговоры с банком Россия об открытии филиалов в Донбассе.
NewInform 11:28
Политика

Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова

РИА Новости 10:14
Здоровье

В Кировской области от коронавируса умерли еще два человека

За прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека: 74-летний житель города Кирова и 68-летняя жительница Вятскополянского района.
Вятка Областная 03:35
3
Энергетика

Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru вчера в 06:00
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Киберспорт

VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham

Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
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