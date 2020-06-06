Общество
RT на русском«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет
Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.
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Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Газета.Ru вчера в 11:07
Здоровье
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
Российская газета 06:36
Политика
Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает причины протестов об отставке министра МВД страны Арсена Авакова, однако на данный момент лучшего кандидата на эту должность нет, об этом глава государства сообщил во время неформальной встречи с журналистами.
РИА Новости 10:14
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Политика
Путин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей.
Известия 10:04
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Армия и оружие
Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля
РИА Новости 04 июня в 16:14
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Хоккей
Панарин раскритиковал российскую политическую систему
Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередной раз высказался на политические темы, заявив, что у России при нынешних власти и системе не будет светлого будущего.
Газета.Ru 08:06
Политика
Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох
Президент США Дональд Трамп застал врасплох власти Германии, не предупредив их о своём решении вывести треть дислоцированных на этой территории солдат.
News.ru 06:33
Общество
Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи»
Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.
ФАН вчера в 07:30
Происшествия
В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский
В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
РБК 08:05
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Происшествия
В Башкирии без вести пропал шестилетний мальчик
Kursk.com 04:55
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Общество
Парад Победы в Перми 24 июня не состоится
Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по проведению парада Победы в Прикамье.
Новости Перми 59.ru 04 июня в 10:21
Общество
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
РИА Новости 08:30
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Политика
Глава Twitter объяснил причину блокировки видео Трампа о протестах
Причины блокировки видеоролика предвыборного штаба президента США Дональда Трампа о протестах, происходящих в стране, объяснил глава Twitter Джек Дорси 6 июня на своей странице в соцсети Twitter.
ИА Красная Весна 09:33
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Политика
Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:10
Киберспорт
Игрок Virtus.pro ILTW оскорбил члена команды во время игры
Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде.
Metaratings 09:43
Культура
Гергиев не хочет отменять Московский пасхальный фестиваль
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал президенту России Владимиру Путину, что ему не хотелось бы отменять крупнейшие акции с участием театра, например, Московский пасхальный фестиваль.
РИА Новости 09:15