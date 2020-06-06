Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.

«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет

Политика Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает причины протестов об отставке министра МВД страны Арсена Авакова, однако на данный момент лучшего кандидата на эту должность нет, об этом глава государства сообщил во время неформальной встречи с журналистами.

Политика Путин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей. 138

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2K

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,5K

Хоккей Панарин раскритиковал российскую политическую систему Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередной раз высказался на политические темы, заявив, что у России при нынешних власти и системе не будет светлого будущего. 3

Политика Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох Президент США Дональд Трамп застал врасплох власти Германии, не предупредив их о своём решении вывести треть дислоцированных на этой территории солдат.

Происшествия В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 3

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 856

Политика Глава Twitter объяснил причину блокировки видео Трампа о протестах Причины блокировки видеоролика предвыборного штаба президента США Дональда Трампа о протестах, происходящих в стране, объяснил глава Twitter Джек Дорси 6 июня на своей странице в соцсети Twitter. 11

Политика Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 83

Киберспорт Игрок Virtus.pro ILTW оскорбил члена команды во время игры Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде.