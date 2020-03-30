Коронавирус
Коммерсантъ«Яндекс» создал индекс самоизоляции
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с чего всё началось
На странице проекта представлены данные по всем городам России с населением более 1 млн человек, а также гистограмма по дням для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и нескольких городов ближнего зарубежья.Интерфакс06:05
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Общество
В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции
Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
Энергетика
Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года
Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации
Дмитрий Медведев опубликовал в своём Instagram обращение к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса.
Политика
В Кремле объяснили отсутствие в стране режима ЧС из-за коронавируса
Правительство России не вводит всеобщий режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, так как все оптимальные меры уже принимаются.
Происшествия
На Брянщине возбудят первое уголовное дело из-за нарушения карантина
В регионе возбудят уголовное дело из-за нарушения эпидемиологических мер гражданами, вернувшимися из других государств.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Общество
В Марий Эл обязали граждан не покидать места проживания без надобности
Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ от 17 марта о режиме повышенной готовности.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Политика
Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом
В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил жене автомобиль Porsche
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Происшествия
Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар
Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Происшествия
СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве
Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Здоровье
Врач из Коммунарки обратилась к россиянам
Врач из инфекционной больницы в Коммунарке, где размещают зараженных коронавирусом пациентов, Камила Туйчиева попросила россиян соблюдать меры предосторожности и развеяла ряд мифов о COVID-19.
Футбол
Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину
Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Происшествия
Названо число заболевших коронавирусом в Красноярском крае
Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 марта в Красноярском крае было зарегистрировано 12 заболевших COVID-19.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
Общество
Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию
Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Авто
Genesis представил седан Genesis G80 нового поколения
Корейский премиум-бренд Genesis официально представил новый Genesis G80.
Футбол
В «Аяксе» отреагировали на нарушение карантина Промесом
Полузащитник «Аякса» Куинси Промес нарушил условия карантина, который был введен в Нидерландах из-за пандемии коронавируса.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Спорт
В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году
Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
Происшествия
Жителя Ямала ждет суд за выгул собаки в нарушение режима самоизоляции
Дело об административном правонарушении возбудили в городе Губкинский (ЯНАО) в отношении местного жителя, который нарушил режим самоизоляции, выгуливая собаку, теперь его ждет суд, сообщил главный санитарный врач муниципалитета Виталий Кошара.
Общество
В России утвердили список товаров первой необходимости
На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
Происшествия
В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом
В Республике Крым возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции местным жителем с коронавирусом, заразившим медика.
Спорт
Тренер: судебный иск российских велогонщиков показал слабость позиции WADA и Макларена
Судебный иск российских велогонщиков Кирилла Свешникова, Дмитрия Страхова и Дмитрия Соколова против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена показал слабость позиции WADA и канадского юриста.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.