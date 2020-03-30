с чего всё началось

Общество В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.

Общество Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации Дмитрий Медведев опубликовал в своём Instagram обращение к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Шоу-бизнес Тарасов подарил жене автомобиль Porsche Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.

Происшествия Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

Здоровье Врач из Коммунарки обратилась к россиянам Врач из инфекционной больницы в Коммунарке, где размещают зараженных коронавирусом пациентов, Камила Туйчиева попросила россиян соблюдать меры предосторожности и развеяла ряд мифов о COVID-19.

Политика Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.

Происшествия Названо число заболевших коронавирусом в Красноярском крае Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 марта в Красноярском крае было зарегистрировано 12 заболевших COVID-19.

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.

Общество Правительство установило максимальный размер пособия по безработице Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.

Происшествия Жителя Ямала ждет суд за выгул собаки в нарушение режима самоизоляции Дело об административном правонарушении возбудили в городе Губкинский (ЯНАО) в отношении местного жителя, который нарушил режим самоизоляции, выгуливая собаку, теперь его ждет суд, сообщил главный санитарный врач муниципалитета Виталий Кошара.

Общество В России утвердили список товаров первой необходимости На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.

Спорт Тренер: судебный иск российских велогонщиков показал слабость позиции WADA и Макларена Судебный иск российских велогонщиков Кирилла Свешникова, Дмитрия Страхова и Дмитрия Соколова против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена показал слабость позиции WADA и канадского юриста.