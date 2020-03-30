Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
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 представлены данные по всем городам России с населением более 1 млн человек, а также гистограмма по дням для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и нескольких городов ближнего зарубежья.
Интерфакс06:05

Подробнее о событии

Уровень самоизоляции граждан начали измерять в России

Телеканал 360°07:06

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции россиян – по аналогии с баллами пробок

Накануне.Ru06:29

«Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции в больших городах по данным из приложений

ТАСС06:10

«Яндекс» по аналогии с пробками начал оценивать уровень самоизоляции россиян

Ведомости06:20

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

Коммерсантъ06:26

«Яндекс» начал измерять уровень самоизоляции жителей крупных городов РФ

Интерфакс06:05

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

Rambler News Service06:00
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Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
Энергетика

Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.
РИА Новости 09:11
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации

Дмитрий Медведев опубликовал в своём Instagram обращение к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 17:08
Политика

В Кремле объяснили отсутствие в стране режима ЧС из-за коронавируса

Правительство России не вводит всеобщий режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, так как все оптимальные меры уже принимаются.
Известия 08:06
Происшествия

На Брянщине возбудят первое уголовное дело из-за нарушения карантина

В регионе возбудят уголовное дело из-за нарушения эпидемиологических мер гражданами, вернувшимися из других государств.
АиФ Брянск 09:02
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей 28 марта в 07:19
Общество

В Марий Эл обязали граждан не покидать места проживания без надобности

Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ от 17 марта о режиме повышенной готовности.
МедиаПоток 08:13
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Политика

Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными.
FlashNord 09:13
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Тарасов подарил жене автомобиль Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Евро-футбол.ру вчера в 13:33
Происшествия

Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар

Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
Российская газета 07:40
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия 08:24
Происшествия

СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:25
Здоровье

Врач из Коммунарки обратилась к россиянам

Врач из инфекционной больницы в Коммунарке, где размещают зараженных коронавирусом пациентов, Камила Туйчиева попросила россиян соблюдать меры предосторожности и развеяла ряд мифов о COVID-19.
РИА Новости 09:03
Футбол

Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину

Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

РБК 02:45
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Происшествия

Названо число заболевших коронавирусом в Красноярском крае

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 марта в Красноярском крае было зарегистрировано 12 заболевших COVID-19.
REGNUM 06:17
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Общество

Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Интерфакс 05:04
Авто

Genesis представил седан Genesis G80 нового поколения

Корейский премиум-бренд Genesis официально представил новый Genesis G80.
Автоновости дня 02:02
Футбол

В «Аяксе» отреагировали на нарушение карантина Промесом

Полузащитник «Аякса» Куинси Промес нарушил условия карантина, который был введен в Нидерландах из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 08:57
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Спорт

В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году

Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
Ведомости 08:24
Происшествия

Жителя Ямала ждет суд за выгул собаки в нарушение режима самоизоляции

Дело об административном правонарушении возбудили в городе Губкинский (ЯНАО) в отношении местного жителя, который нарушил режим самоизоляции, выгуливая собаку, теперь его ждет суд, сообщил главный санитарный врач муниципалитета Виталий Кошара.
РИА Новости 06:12
Общество

В России утвердили список товаров первой необходимости

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
RuNews24.ru 28 марта в 14:05
Происшествия

В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом

В Республике Крым возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции местным жителем с коронавирусом, заразившим медика.
Российская газета 04:28
Спорт

Тренер: судебный иск российских велогонщиков показал слабость позиции WADA и Макларена

Судебный иск российских велогонщиков Кирилла Свешникова, Дмитрия Страхова и Дмитрия Соколова против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена показал слабость позиции WADA и канадского юриста.
ТАСС Спорт 01:45
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
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