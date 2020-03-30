Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
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 представлены данные по всем городам России с населением более 1 млн человек, а также гистограмма по дням для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и нескольких городов ближнего зарубежья.
Интерфакс06:05

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«Яндекс» начал измерять уровень самоизоляции жителей крупных городов РФ

Интерфакс06:05

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

Rambler News Service06:00

«Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции в больших городах по данным из приложений

ТАСС06:10

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции россиян – по аналогии с баллами пробок

Накануне.Ru06:29

«Яндекс» по аналогии с пробками начал оценивать уровень самоизоляции россиян

Ведомости06:20

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

Коммерсантъ06:26

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

Газета.Ru08:14
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев успокоился после теста на коронавирус

Sibnet Новости 02:03
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 06:48
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Политика

Трамп рассказал о пике смертности из-за коронавируса в США

Дональд Трамп обозначил пик смертности в США из-за коронавируса. По данным президента, его следует ожидать черед две недели.
Деловое.ТВ 04:28
Общество

Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции

Московские власти опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы по поводу режима обязательной самоизоляции, который введен в столице.
РБК 11:07
Интернет

В Telegram добавили папки для чатов и каналов

Мессенджер Telegram объявил о запуске нескольких новых функций. Среди них — сортировка и группировка чатов, каналов и ботов.
Дождь 08:26
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

В России разработали противовирусный комбинезон

Специалисты "Ростеха" разработали противовирусный комбинезон, который способен защитить от различных вирусов и других биологических угроз.
Москва 24 04:56
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 10:15
Финансы

Акции «Лензолота» выросли на 8%. Другие золотодобытчики тоже в плюсе

Эксперты объясняют рост «Лензолота» и других золотодобытчиков нехваткой драгметалла на рынке и того, что инвесторы традиционно рассматривают золото как сильный защитный актив.
РБК 09:33
Общество

Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева

Вести.Ru 05:55
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Политика

The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина

В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.
Forbes 07:09
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru вчера в 10:52
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

В Астраханской области ввели карантин

С 30 марта 2020 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил в регионе карантин.
Астрахань.Ру 09:02
Общество

Вирусолог рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о том, когда следует ждать пика заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в России.
ФедералПресс 28 марта в 21:47
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Происшествия

В Петербурге начальник оперативного отдела СИЗО попался на взятках

В Санкт-Петербурге начальник оперативного отдела СИЗО попался на взятках от заключенных, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
АиФ Санкт-Петербург 06:50
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям удалось выиграть время в борьбе с новым типом коронавируса и сдержать его взрывное распространение.
ПолитРоссия 09:30
Наука

Ученые пересмотрели физику и «радиус поражения» чихания

N+1 10:42
Здоровье

Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам

Врач из инфекционной больницы в Коммунарке Камила Туйчиева обратилась к жителям России с просьбой соблюдать меры предосторожности.
Live24 10:56
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