с чего всё началось

Происшествия В Москве умерла пациентка с коронавирусом В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Политика Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.

Общество В России разработали противовирусный комбинезон Специалисты "Ростеха" разработали противовирусный комбинезон, который способен защитить от различных вирусов и других биологических угроз.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Общество В Ленинградской области ограничили передвижение граждан Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.

Шоу-бизнес Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.

Политика The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Общество В Астраханской области ввели карантин С 30 марта 2020 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил в регионе карантин.

Политика Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.

Политика Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям удалось выиграть время в борьбе с новым типом коронавируса и сдержать его взрывное распространение.