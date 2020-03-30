Коронавирус
Коммерсантъ«Яндекс» создал индекс самоизоляции
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с чего всё началось
На странице проекта представлены данные по всем городам России с населением более 1 млн человек, а также гистограмма по дням для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и нескольких городов ближнего зарубежья.Интерфакс06:05
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Шоу-бизнес
Игорь Николаев успокоился после теста на коронавирус
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Политика
Трамп рассказал о пике смертности из-за коронавируса в США
Дональд Трамп обозначил пик смертности в США из-за коронавируса. По данным президента, его следует ожидать черед две недели.
Общество
Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции
Московские власти опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы по поводу режима обязательной самоизоляции, который введен в столице.
Интернет
В Telegram добавили папки для чатов и каналов
Мессенджер Telegram объявил о запуске нескольких новых функций. Среди них — сортировка и группировка чатов, каналов и ботов.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
В России разработали противовирусный комбинезон
Специалисты "Ростеха" разработали противовирусный комбинезон, который способен защитить от различных вирусов и других биологических угроз.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Финансы
Акции «Лензолота» выросли на 8%. Другие золотодобытчики тоже в плюсе
Эксперты объясняют рост «Лензолота» и других золотодобытчиков нехваткой драгметалла на рынке и того, что инвесторы традиционно рассматривают золото как сильный защитный актив.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
Политика
The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина
В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
В Астраханской области ввели карантин
С 30 марта 2020 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил в регионе карантин.
Общество
Вирусолог рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о том, когда следует ждать пика заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в России.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Происшествия
В Петербурге начальник оперативного отдела СИЗО попался на взятках
В Санкт-Петербурге начальник оперативного отдела СИЗО попался на взятках от заключенных, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Политика
Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям удалось выиграть время в борьбе с новым типом коронавируса и сдержать его взрывное распространение.
Здоровье
Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам
Врач из инфекционной больницы в Коммунарке Камила Туйчиева обратилась к жителям России с просьбой соблюдать меры предосторожности.