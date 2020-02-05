Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Там заверили, что приложения и сервисы работают в штатном режиме.
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«Ситимобил» допустил повышение цен на поездки из-за сбоя у «Яндекса»

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«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах

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«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

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В «Яндексе» заявили об устранении неполадок в работе сервисов

Известия12:04

Пользователи сервисов «Яндекса» пожаловались на сбои

Красная весна09:44
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Происшествия

Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

ТАСС 19:09
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Энергетика

Нефть установилась выше $56 за баррель

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,26 (4,19%), до $56,22 за баррель.
REGNUM 12:45
Политика

В Конгрессе США сообщили о планах Трампа вернуть Аляску России

В попытках навязать общественности миф о вмешательстве России в прошедшие выборы президента США американские политики не гнушаются даже такими абсурдными заявлениями, подогревая "охоту на ведьм".
Южный Федеральный вчера в 07:30
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Умер американский актёр Кирк Дуглас

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Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
ТАСС 17:23
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Юбилейный плеер Sony Walkman появится в России

News.ru 08:27
Космос

«Роскосмос» выбрал место для подготовки космонавтов к высадке на Луну

Филиал Центра подготовки космонавтов разместят на космодроме «Восточный». «Роскосмос» определился с местом размещения.
TV BRICS 04:42
Авто

Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто в России

SpeedMe 14:06
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Кино

Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

News.ru вчера в 07:12
Экономика

Тайшетская анодная фабрика получила статус регионального инвестпроекта

Статус регионального инвестиционного проекта присвоили проекту строительства Тайшетской анодной фабрики ОК «Русал».
Твой Иркутск 19:26
Технологии

Пользователям Android рекомендовали удалить ряд опасных приложений

Как сообщает ToDay News Ufa источник VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.
ToDay News Ufa 14:35
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
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Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
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Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
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Армия и оружие

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Армия и оружие

Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Lenta.ru вчера в 11:20
Политика

Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
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Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
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Происшествия

За получение взятки в Приамурье задержан крупный чиновник

Сотрудниками УФСБ по Приамурью при получении взятки задержан руководитель ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приамурью.
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Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
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Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Церемония вручения Американской киноакадемией премии "Оскар" состоится в Голливуде 9 февраля.
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Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
РИА Новости 18:46
Армия и оружие

Новейшую военную технику представят на параде 9 мая в Москве

В военном параде, который состоится 9 мая в Москве, представят порядка 20 новейших образцов техники.
Вести Подмосковья вчера в 04:35
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Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе

В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.
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NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления

Вечерний курьер вчера в 17:34
Армия и оружие

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Известия вчера в 21:05
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Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
ФАН 19:53
Как работают Яндекс.Новости?
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