Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Там заверили, что приложения и сервисы работают в штатном режиме.
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«Ситимобил» допустил повышение цен на поездки из-за сбоя у «Яндекса»

РБК12:35

В «Яндексе» заявили об устранении неполадок в работе сервисов

Известия12:04

В «Яндексе» сообщили об устранении сбоя в работе сервисов

Rambler News Service11:01

«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

Интерфакс10:58

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

ТАСС10:55

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Коммерсантъ11:27

Россияне пожаловались на сбой в «Яндексе»

Телеканал 360°08:46
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Армия и оружие

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

РИА Новости 13:42
Футбол

Виллаш-Боаш хотел видеть Дзюбу в «Марселе»

Английский клуб в «Зенит» не обращался. А вот главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш хотел видеть Дзюбу в своей команде.
Metaratings 15:25
Происшествия

Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
РБК 14:31
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Кино

Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Пятый канал 05:59
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ 07:44
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
РБК вчера в 21:48
Политика

Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа

Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.
Коммерсантъ 15:12
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Киберспорт

Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

Faktom вчера в 01:43
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости 14:32
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об усовершенствованных Ту-160М и Ту-160М2

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал об увеличении дальности полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2.
Радио Sputnik 10:48
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Общество

Солдат обязали заплатить за случайный запуск ракет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с двух военнослужащих 31 млн рублей за случайный пуск авиационной управляемой ракеты в Крыму осенью 2017 года.
Рамблер 15:22
Футбол

ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс 14:24
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Происшествия

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Российская газета 13:04
Политика

Пенс заявил, что Нэнси Пелоси опозорила церемонию в Конгрессе

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) опозорила церемонию выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе с речью "О положении страны", демонстративно разорвав текст выступления.
ТАСС 12:10
Кино

Студия Disney назвала даты премьеры сериалов Marvel

Студия Disney анонсировала премьеры сериалов "Сокол и Зимний солдат" и "ВандаВижн", сообщает The Verge.
РИА Новости 14:23
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

МК-Спорт вчера в 10:48
Политика

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
ТАСС 12:03
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Авто

В 2019 году автомобили в России подорожали на 8–10%

В 2019 году автомобили в России подорожали на 8–10%, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединения автопроизводителей России (ОАР) и Russian Automotive Market Research.
DP.RU 00:55
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 11:08
Армия и оружие

Авианосец «Шарль де Голль» подошел к Сирии на расстояние удара

К Сирии на расстояние нанесения авиаударов палубной авиацией подошел авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль», который возглавляет авианосную ударную группу.
Взгляд.ру 09:46
Авто

Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото

Пока питерский завод Hyundai во всю осваивает выпуск обновленного Hyundai Solaris, его первые экземпляры уже показывают публике.
Автоновости дня 07:51
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
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