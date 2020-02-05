Общество
Интерфакс«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов
"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Там заверили, что приложения и сервисы работают в штатном режиме.
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Футбол
Виллаш-Боаш хотел видеть Дзюбу в «Марселе»
Английский клуб в «Зенит» не обращался. А вот главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш хотел видеть Дзюбу в своей команде.
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Кино
Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса
Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Политика
Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа
Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об усовершенствованных Ту-160М и Ту-160М2
Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал об увеличении дальности полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Солдат обязали заплатить за случайный запуск ракет
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с двух военнослужащих 31 млн рублей за случайный пуск авиационной управляемой ракеты в Крыму осенью 2017 года.
Футбол
ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Политика
Пенс заявил, что Нэнси Пелоси опозорила церемонию в Конгрессе
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) опозорила церемонию выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе с речью "О положении страны", демонстративно разорвав текст выступления.
Кино
Студия Disney назвала даты премьеры сериалов Marvel
Студия Disney анонсировала премьеры сериалов "Сокол и Зимний солдат" и "ВандаВижн", сообщает The Verge.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Авто
В 2019 году автомобили в России подорожали на 8–10%
В 2019 году автомобили в России подорожали на 8–10%, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединения автопроизводителей России (ОАР) и Russian Automotive Market Research.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Армия и оружие
Авианосец «Шарль де Голль» подошел к Сирии на расстояние удара
К Сирии на расстояние нанесения авиаударов палубной авиацией подошел авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль», который возглавляет авианосную ударную группу.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото
Пока питерский завод Hyundai во всю осваивает выпуск обновленного Hyundai Solaris, его первые экземпляры уже показывают публике.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.