Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Там заверили, что приложения и сервисы работают в штатном режиме.
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В «Яндексе» сообщили об устранении сбоя в работе сервисов

Rambler News Service11:01

Россияне пожаловались на сбой в «Яндексе»

Телеканал 360°08:46

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

ТАСС10:55

Из-за сбоя в «Яндексе» подорожало такси в других сервисах

Коммерсантъ10:46

В работе «Яндекса» произошел масштабный сбой

Lenta.ru09:34

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

РБК08:50

«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

Интерфакс10:58
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Происшествия

В аэропорту Стамбула разбился самолет

BFM.ru 10:51
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:01
Политика

США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Рифей-Пермь вчера в 11:55
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Газета.Ru 00:06
Футбол

Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
Газета.Ru 09:38
Авто

Представлен рестайлинговый Suzuki Ignis

В Японии прошла презентация обновлённого кроссовера Suzuki Ignis для местного авторынка. Поставки модели за рубеж начнутся ближе к лету.
UsedCars.ru 09:40
Политика

МИД РФ о выдаче американских виз: «Ситуация доведена до абсурда»

Ситуация доведена до абсурда — визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения, — говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России.
News.ru 11:10
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Экономика

Богатейшие россияне потеряли за месяц порядка 8 млрд долларов

Богачи из России в январе потеряли 7,77 миллиарда долларов. Об этом следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Москва 24 03 февраля в 13:23
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Шоу-бизнес

У Тарасова родилась третья дочь

Милана, первая дочь Дмитрия и Анастасии, родилась 10 июля 2018 года. Также у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.
Чемпионат 10:21
Политика

Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня

«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
RT на русском 06:50
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Общество

Гости шоу Соловьева едва не подрались из-за евреев

Lenta.ru 10:35
Армия и оружие

БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии

Русские, по сообщениям очевидцев, попытались сначала мирно урегулировать конфликт, но, когда американцы отказались их пропускать, - попросту протаранили американский блокпост бронетранспортером БТР-80.
Версия.Инфо вчера в 18:42
Общество

Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса

Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.
REGNUM 07:07
Общество

В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Российская газета 02:39
Гаджеты

Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Известия вчера в 11:28
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Спорт

В WADA хотят провести публичные слушания спора с РУСАДА

Эксперты WADA обратились в Спортивноый арбитражный суд с просьбой публично заслушать кейс с РУСАДА.
Вечерний курьер 03 февраля в 22:20
Армия и оружие

Авианосец «Шарль де Голль» подошел к Сирии на расстояние удара

К Сирии на расстояние нанесения авиаударов палубной авиацией подошел авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль», который возглавляет авианосную ударную группу.
Взгляд.ру 09:46
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Известия 10:00
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Футбол

ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.
РИА Новости 06:05
Общество

Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки

Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Известия 07:48
Происшествия

На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании

Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург СУСК по региону Вадим Терновой.
РИА Новости 09:45
Политика

Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной

Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.
РБК 11:01
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