Общество
Интерфакс«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов
"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Там заверили, что приложения и сервисы работают в штатном режиме.
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Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Футбол
Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
Авто
Представлен рестайлинговый Suzuki Ignis
В Японии прошла презентация обновлённого кроссовера Suzuki Ignis для местного авторынка. Поставки модели за рубеж начнутся ближе к лету.
Политика
МИД РФ о выдаче американских виз: «Ситуация доведена до абсурда»
Ситуация доведена до абсурда — визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения, — говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Экономика
Богатейшие россияне потеряли за месяц порядка 8 млрд долларов
Богачи из России в январе потеряли 7,77 миллиарда долларов. Об этом следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Шоу-бизнес
У Тарасова родилась третья дочь
Милана, первая дочь Дмитрия и Анастасии, родилась 10 июля 2018 года. Также у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.
Политика
Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня
«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Армия и оружие
БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии
Русские, по сообщениям очевидцев, попытались сначала мирно урегулировать конфликт, но, когда американцы отказались их пропускать, - попросту протаранили американский блокпост бронетранспортером БТР-80.
Общество
Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса
Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Гаджеты
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Спорт
В WADA хотят провести публичные слушания спора с РУСАДА
Эксперты WADA обратились в Спортивноый арбитражный суд с просьбой публично заслушать кейс с РУСАДА.
Армия и оружие
Авианосец «Шарль де Голль» подошел к Сирии на расстояние удара
К Сирии на расстояние нанесения авиаударов палубной авиацией подошел авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль», который возглавляет авианосную ударную группу.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Футбол
ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.
Общество
Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки
Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Происшествия
На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании
Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург СУСК по региону Вадим Терновой.
Политика
Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной
Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.