Пользователи жаловались на неполадки в работе почты, сайта, платежного сервиса и ряда функций «Яндекс.Музыки». Из-за сбоя в «Яндексе» подорожало такси в других сервисах.

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

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