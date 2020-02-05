Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Пользователи жаловались на неполадки в работе почты, сайта, платежного сервиса и ряда функций «Яндекс.Музыки». Из-за сбоя в «Яндексе» подорожало такси в других сервисах.
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«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

ТАСС10:55

В «Яндексе» заявили об устранении неполадок в работе сервисов

Известия12:04

В «Яндексе» сообщили об устранении сбоя в работе сервисов

Rambler News Service11:01

«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

Интерфакс10:58

«Ситимобил» допустил повышение цен на поездки из-за сбоя у «Яндекса»

РБК12:35

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Коммерсантъ11:27

Россияне пожаловались на сбой в «Яндексе»

Телеканал 360°08:46
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Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru 12:07
Происшествия

Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле

Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула.
REGNUM 11:51
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

РИА Новости 12:05
Единоборства

Отец Хабиба ответил журналисту на критику в адрес сына

Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап ответил журналисту Олегу Кашину, который жестко раскритиковал его сына, заявив, что последний дискредитирует страну в мировом спорте.
ProstoProSport 09:26
Армия и оружие

Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках

В Минобороны США заявили, что размещение зарядов на подлодках станет ответом для России и других стран, уверенных в своем ядерном потенциале.
Актуальные Новости 09:10
Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Известия вчера в 23:14
Культура

Актер из «Интернов» сделал каминг-аут в России

Газета.Ru 07:46
Происшествия

Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины

Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
REGNUM 03 февраля в 06:11
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru вчера в 10:19
Общество

В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Российская газета 02:39
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
РИА Новости 10:33
Авто

Кроссовер Audi Q5 получил в России дизельный мотор

В России начали продавать кроссовер Audi Q5 с дизельным мотором: в шоу-румах стартовал прием заказов на новинку.
АвтоВзгляд 09:44
Политика

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
ТАСС 12:03
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Происшествия

Суд в Москве арестовал мужчину, избивавшего пасынка

Чертановский суд Москвы арестовал мужчину, избивавшего 5-летнего ребенка супруги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.
РИА Новости 11:02
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru вчера в 11:06
Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Наука

В видеоролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов

Планетолог пояснил, что целью его работы было показать, на что будет похожа Земля с высохшими океанами и морями.
ToDay News Ufa вчера в 12:28
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Общество

Автор объяснил появление грустного Киану Ривза в украинском учебнике

Lenta.ru 10:11
Футбол

Соболев дебютирует в основе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

В основе «красно-белых» дебютирует нападающий Александр Соболев, который в предыдущем матче с «Ростовом» не попал в заявку из-за физической неготовности.
Metaratings 09:20
Общество

Специалистов Минобороны обследуют после эвакуации россиян из Уханя

Военных летчиков, медиков и других специалистов Минобороны РФ после эвакуации россиян из Уханя направили на углубленное медобследование, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:58
Политика

Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной

Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.
РБК 11:01
Политика

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Деловое.ТВ вчера в 07:44
Экономика

Международные резервы Украины достигли максимума с 2012 года

Международные резервы Украины на 1 февраля 2020 года составили более $26,2 млрд, что является максимальным показателем с 2012 года, сообщил Нацбанк страны (НБУ).
Rambler News Service 11:32
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Политика

США могут принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы

"Роснефть", которая реализует проекты в Венесуэле, уже находится под рядом санкций США.
ПРАЙМ 10:43
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