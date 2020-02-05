Общество
КоммерсантъВ работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%). Несмотря на сбой, акции «Яндекса» продолжали демонстрировать рост.
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Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Футбол
WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Гаджеты
Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте
Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Наука
Озонирование сточных вод может привести к их отравлению
Ученые обнаружили, что озонирование и последующее хлорирование воды могут конвертировать следовые количества некоторых фармацевтических препаратов в сточных водах в галонитрометаны — опасные для человека соединения.
Общество
В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет
В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Гаджеты
Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе
В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.
Происшествия
Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Космос
Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты
САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
Общество
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе
Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Общество
Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now стал доступен всем
Геймерам предлагают подключить к сервису свои сторонние библиотеки игр. Сервис поддерживается Windows, macOS и Android.
Шоу-бизнес
Леди Гага показала нового возлюбленного
Певица Леди Гага опубликовала на своей странице в соцсети фото с новым бойфрендом Майклом Полански.
Хоккей
Самсонов избежал травмы после броска Овечкина в голову
Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов избежал серьезной травмы после попадания шайбы в шлем на тренировке в команды.
Общество
Великобритания к 2035 году запретит продажу гибридных автомобилей
Происшествия
Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Армия и оружие
Сирийская армия следует за отступающими из Серакиба террористами
Правительственные силы Сирии преследуют бандформирования террористов, которые бежали из города Серакиб в провинции Идлиб.
Гаджеты
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Армия и оружие
В США испугались атак России на американские корабли в портах
У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Президент Болгарии заявил о своем недоверии правительству страны
Правительство Болгарии не действует в интересах граждан страны и отвечает за острый кризис в обществе.
Здоровье
Минздрав заявил об отсутствии у России живого штамма коронавируса
Замглавы Минздрава России Сергей Краевой заявил, что в России пока не разработали вакцину от коронавируса, для её создания нужен живой вирус для клинических испытаний.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость 25 процентов.
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.