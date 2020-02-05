Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%). Несмотря на сбой, акции «Яндекса» продолжали демонстрировать рост.
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«Ситимобил» допустил повышение цен на поездки из-за сбоя у «Яндекса»

РБК12:35

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Коммерсантъ11:27

В «Яндексе» сообщили об устранении сбоя в работе сервисов

Rambler News Service11:01

«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

Интерфакс10:58

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ТАСС10:55

В «Яндексе» заявили об устранении неполадок в работе сервисов

Известия12:04

Россияне пожаловались на сбой в «Яндексе»

Телеканал 360°08:46
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Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
Футбол

WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
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Гаджеты

Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте

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Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
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Наука

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Ученые обнаружили, что озонирование и последующее хлорирование воды могут конвертировать следовые количества некоторых фармацевтических препаратов в сточных водах в галонитрометаны — опасные для человека соединения.
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Общество

В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет

В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Lenta.ru 07:31
Гаджеты

Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе

В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.
МонаВиста вчера в 06:01
Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Общество

Счетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Коммерсантъ 16:02
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

Известия 14:17
Космос

Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты

САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
REGNUM вчера в 02:11
Общество

Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе

Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе.
Российская газета 12:07
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Общество

Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.
Коммерсантъ 08:42
Технологии

Облачный игровой сервис GeForce Now стал доступен всем

Геймерам предлагают подключить к сервису свои сторонние библиотеки игр. Сервис поддерживается Windows, macOS и Android.
Astera 03:13
Шоу-бизнес

Леди Гага показала нового возлюбленного

Певица Леди Гага опубликовала на своей странице в соцсети фото с новым бойфрендом Майклом Полански.
Вечерняя Москва вчера в 00:06
Хоккей

Самсонов избежал травмы после броска Овечкина в голову

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов избежал серьезной травмы после попадания шайбы в шлем на тренировке в команды.
Матч ТВ 10:53
Общество

Великобритания к 2035 году запретит продажу гибридных автомобилей

Rusargument вчера в 01:14
Происшествия

Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Газета.Ru 15:04
Армия и оружие

Сирийская армия следует за отступающими из Серакиба террористами

Правительственные силы Сирии преследуют бандформирования террористов, которые бежали из города Серакиб в провинции Идлиб.
iReactor 17:05
Гаджеты

Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
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Киберспорт

Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

Faktom вчера в 01:43
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Американские баскетболистки устроили массовую драку в конце матча

Газета.Ru 14:42
Армия и оружие

В США испугались атак России на американские корабли в портах

У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
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Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика

Президент Болгарии заявил о своем недоверии правительству страны

Правительство Болгарии не действует в интересах граждан страны и отвечает за острый кризис в обществе.
Евразия Daily вчера в 08:24
Здоровье

Минздрав заявил об отсутствии у России живого штамма коронавируса

Замглавы Минздрава России Сергей Краевой заявил, что в России пока не разработали вакцину от коронавируса, для её создания нужен живой вирус для клинических испытаний.
RT на русском вчера в 02:38
Общество

В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры

Дождь 14:03
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость 25 процентов.
Lenta.ru 17:09
Происшествия

У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:25
Как работают Яндекс.Новости?
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