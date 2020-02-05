Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Там заверили, что приложения и сервисы работают в штатном режиме.
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«Ситимобил» допустил повышение цен на поездки из-за сбоя у «Яндекса»

РБК12:35

Пользователи сервисов «Яндекса» пожаловались на сбои

Красная весна09:44

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

ТАСС10:55

«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах

RT на русском09:39

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Коммерсантъ11:27

Россияне пожаловались на сбой в «Яндексе»

Телеканал 360°08:46

В «Яндексе» заявили об устранении неполадок в работе сервисов

Известия12:04
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Политика

Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
RT на русском 18:43
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Экономика

Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
РИА Новости 08:29
Экономика

ВРП Якутии в 2019 году превысил 1,1 триллиона рублей

Валовой региональный продукт Якутии по итогам 2019 года превысил 1,1 триллиона рублей, рост ВРП к предыдущему году оценивается в 3,5%, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, представляя отчет о деятельности исполнительных органов власти республики за 2019 год.
РИА Новости вчера в 08:52
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

РБК 18:40
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Культура

В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка

Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
Ревизор.ру 03 февраля в 12:30
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова

Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Bimru.ru 10:41
Авто

Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла

Журналисты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители при замене и доливе моторного масла.
МедиаПоток 03 февраля в 03:59
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03 февраля в 12:50
Общество

В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе со скотом

Ребенка содержали в непригодных условиях В Приморском крае трехлетняя девочка жила на ферме среди животных.
АМИТЕЛ 08:42
Шоу-бизнес

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Газета Metro 03 февраля в 02:30
Общество

В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет

В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Lenta.ru 07:31
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Политика

Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств

Вести ФМ 06:44
Общество

Боксер Усик ответил стихами назвавшему его обезьяной «атошнику»

РЕН ТВ 14:05
Здоровье

Названы ошибки за завтраком, которые не позволяют похудеть

Live24 00:31
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК 16:00
Здоровье

Эпидемиолог оценил шансы заразиться новым коронавирусом в России

Абсолютное большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди граждан Китая, отметил он, поэтому россиянам бояться нечего.
Известия 07:01
Футбол

Ари: об интересе со стороны Капелло узнал от Широкова

Чемпионат 17:38
Общество

Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода

Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Kleo.ru 08:49
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Кино

Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»

В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
News.ru 09:22
Авто

УАЗ представил экспедиционную «буханку»

Авторевю вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо

Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.
News.ru 10:26
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Здоровье

Знай свою норму. Врач объяснил, сколько секса надо для здоровья

Иной раз ‒ в ущерб собственному психологическому и физическому самочувствию, отметил в интервью радио Sputnik врач-сексолог Евгений Кульгавчук.
Радио Sputnik 18:00
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Происшествия

Жертвами столкновений в Ираке стали 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновений в городе Наджаф в одноименной провинции на юге Ирака, сообщает портал Baghdadtoday со ссылкой на медицинский источник в провинции.
РИА Новости 18:54
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