Экономика
Интерфакс«Яндекс» во II квартале выкупил в рамках buyback 700 тыс. акций
Интернет-компания "Яндекс" выкупила с рынка 700 тысяч акций класса А во II квартале 2020 года в рамках ранее объявленной программы buyback на общую сумму до $300 млн, говорится в сообщении компании. Сумма, которую "Яндекс" потратил на выкуп ценных бумаг, не раскрывается.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Tvoe-avto.com 03:53
Происшествия
Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела
RT на русском 05:11
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Смольникова
Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды защитника Игоря Смольникова.
Газета.Ru 04:14
Политика
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
Российская газета 04:23
Кино
Zielinski & Rozen выпустил аромат, посвященный кинотеатру «Художественный»
Афиша Daily вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Кристина Асмус возмутила подписчиков роликом с «оргазмом после развода»
Российская актриса Кристина Асмус возмутила подписчиков роликом с «оргазмом после развода». Видео было опубликовано в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 04:48
Общество
Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей
Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета 03:54
Экономика
Михаил Делягин: Экономика РФ не встанет уже
Михаил Делягин уверен, что российская экономика уже не встанет, нынешний кризис оказал на нее очень значимое влияние.
Актуальные Новости 03:22
Кино
Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского фестиваля
Новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли включен в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля.
Москва 24 вчера в 21:43
Политика
Турция создает военную коалицию в Африке
Ливийские СМИ, лояльные правительству национального согласия, возглавляемому Фаэзом аль-Сарраджем, сообщили, что Турция нашла себе новых военных союзников в Африке и уже подписала с ними соглашения.
Аргументы недели 26 июля в 13:11
Общество
Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза
Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Lenta.ru вчера в 16:20
Общество
Власти Саратовской области ужесточат масочный режим
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Общество
Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Минобрнауки России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.
Газета.Ru вчера в 11:36
Общество
Массовое производство вакцины от коронавируса ожидается в конце года
Массовое производство вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", ожидается в конце этого года — начале следующего.
РЕН ТВ 04:27
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили еще 71 случай коронавируса
В Пермском крае за прошлые сутки выявили еще 71 случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе 5722 заболевших COVID-19 с начала пандемии.
КП - Пермь 03:58
Политика
В Турции заявили, что готовы «устранить обеспокоенность» США несовместимостью С-400 и F-35
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о готовности Анкары "устранить обеспокоенность" США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 04:31
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Футбол
Ультрас «Динамо» агрессивно встретили Луческу в Киеве
Metaratings вчера в 14:29
Футбол
Голкипер «Тамбова» Шелия перейдёт в «Ахмат»
Soccer.ru 03:57
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт
Москва, 29 июля 2020, 08:20 — REGNUM Московский «Спартак» предложил форварду санкт-петербургского «Зенита» Александру Кокорину трёхлетний контракт.
REGNUM 01:20
Экономика
Американцы запасаются оружием: чернокожие вооружаются активнее других
По данным фонда, за первые шесть месяцев этого года в розничной торговле по всей стране было зарегистрировано рекордное число сделок с огнестрельным оружием — 10,3 миллиона.
Евразия Daily вчера в 05:05
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Политика
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает интеграцию с нашей страной ненужной.
Дни.ру 27 июля в 15:25
Экономика
Петербургские театры возмущены принципом распределения бюджетного финансирования
Среди получателей бюджетной поддержки оказались военно-патриотический клуб «Александр Невский и Ижорская земля» и его учредитель, общественная организация культуры и искусства «Академия странствий», которым выделили 55 млн рублей.
Росбалт вчера в 05:07